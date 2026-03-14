Luis Ventoso: «El Gobierno Sánchez, TVE y la Zeja de ZP, con el Irán de los ayatolas»

Luis Ventoso, en su columna de hoy en El Debate, lanza un titular contundente: «El Gobierno, TVE y la Zeja, con Irán».

Esta publicación, fechada el 14 de marzo de 2026, recoge la idea central del autor: RTVE, el Ejecutivo de Sánchez y la izquierda que sigue los pasos de José Luis Rodríguez Zapatero –a quienes se refiere despectivamente como Zeja– actuán como defensores de los represores ayatolas de Irán.

«Cumpliendo con el perverso clásico del PSOE de influir en las elecciones tomando la calle, la izquierda organizará este sábado más de cien manifestaciones de ‘No a la guerra’. Miguel Ríos, Serrat, Luis Tosar y otros habituales animan a sumarse».

Este sonrojante e ignominioso posicionamiento ha sido aplaudido por grupos como los terroristas de Hamás, los desquiciados talibanes y los agresivos hutíes.

Évole se niega a calificar de 'asesino' o 'terrorista' al etarra Josu Ternera, homicida de más 50 inocentes https://t.co/9KZomIfRBM pic.twitter.com/JJI45X5tjb — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) September 24, 2023

Ventoso inicia su crítica desmenuzando las absurdas contradicciones de algunos progres españoles, quienes claman por los derechos humanos pero giran la vista ante las atrocidades perpetradas por el régimen iraní.

Ventoso y su alegato

El periodista acierta al señalar que Sánchez ha recibido elogios por su postura tibia frente a Israel, mientras que TVE se dedica a ofrecer un relato equilibrado que justifica el terrorismo islamista. Este fragmento refleja su denuncia:

«En España se lanzan críticas durísimas a Trump por doquier, mientras se pasan por alto las barbaridades del enemigo al que combate. RTVE, el Gobierno y la Zeja de los abajofirmantes son en la práctica proiraníes en esta guerra. Sánchez acaba de ser felicitado por ello por Hamás y los hutíes. El soniquete de todos los informativos y magazines de TVE es que Estados Unidos ha destrozado la legalidad internacional, está masacrando a los iraníes y además está perdiendo la guerra. Ayer, en el Telediario de TVE, su enviada especial en Teherán, ataviada con el preceptivo velo islámico, narraba desde dentro una manifestación a favor de la teocracia, con un tonillo que ensalzaba a los que apoyan a la crudelísima dictadura: «Han seguido con su fiesta [pese a la amenaza de ataques], toda una escenificación de que Irán está dispuesto a presentar batalla». Así respira la televisión pública que nos obligan a pagar.».

El autor vincula esta tendencia con patrones anteriores de manipulación informativa en TVE, recordando el escándalo de acoso en Moncloa, donde la cadena pública socavó la memoria de Adolfo Suárez mediante una denuncia ya prescrita para desviar la atención sobre abusos dentro del PSOE.

Según Ventoso, esto revela un entorno sanchista que prioriza la propaganda sobre la verdad, amplificando ahora un discurso antiisraelí para complacer a aliados como Irán y sus grupos afines.

Un pasaje relevante muestra la indignación del columnista ante lo que considera hipocresía progresista:

«Como saben, se ha destapado que un estrecho asesor de Sánchez practicaba el acoso sexual en las oficinas de la Moncloa».

En este punto, Ventoso entrelaza las contradicciones españolas con el panorama internacional actual: mientras el Gobierno se presenta como abanderado del feminismo, ignora las vejaciones dentro de sus filas y coquetea con teocracias opresoras como Irán. Por su parte, TVE, bajo control político, minimiza ataques perpetrados por Hamás –como el del 7-O– y destina un tiempo desproporcionado a criticar a Israel, replicando así la labor mediática de la conocida como Brunete Pedrete, defensora del régimen.

Las críticas hacia los enchufes en RTVE no se hacen esperar; Ventoso menciona casos como periodistas vinculados sentimentalmente a contratados que atacan a sus rivales políticos o figuras como Gonzalo Miró, quien ha pasado a ser un defensor del sanchismo. Esta colonización mediática, sostiene él, explica cómo la televisión pública se convierte en un instrumento al servicio de una agenda proiraní que choca con los valores que dicen defender los progresistas.

Un párrafo particularmente contundente resume lo que él percibe como vileza:

«Suárez está muerto; no tiene opción defensa. Muchos compañeros labor han fallecido quienes podrían respaldar versión hechos; además delitos están prescritos evidentemente; secretaria niega acusaciones rotundamente. Pero nada detendrá pútrida TVE».

Las absurdas contradicciones se intensifican también en el escenario global: Zapatero, arquitecto de la llamada Zeja, ya había mediado con Hamás, y ahora su legado parece inspirar a un Sánchez que cosecha elogios incluso entre yihadistas. Ventoso ilustra este caos mediante viñetas mentales:

La cobertura informativa en TVE intenta equilibrar masacres cometidas por Hamás con presuntos abusos israelíes ya prescritos.

intenta equilibrar masacres cometidas por con presuntos abusos israelíes ya prescritos. El Gobierno pasa por alto el movimiento del #MeToo socialista mientras rinde pleitesía a regímenes misóginos.

Los hutíes han felicitado a Sánchez por su neutralidad sesgada.

Al finalizar su artículo, Ventoso deja claro su juicio sobre esta situación: un periodismo mercenario que sacrifica principios fundamentales por lealtades partidistas, dejando así a España navegando sin rumbo en un mundo convulso.

LA CONVOCATORIA DE LA ZEJA

En una web que lleva por nombre «Parar la guerra» y que nació hace tres años para denunciar el «genocidio en Palestina» –no el ataque criminal de Hamás en Israel–, salió publicado el manifiesto, con el siguiente título: «Hay que parar la guerra en Oriente Medio».

Llevaba la rúbrica de los mismos BIENPAGADOS que, allá por 2003, se lanzaron a las calles con el inefable Zapatero.

Un nutrido grupo de caraduras -artistas, periodistas, intelectuales- a los que antaño se bautizó como los de «la ceja» y que hogaño vuelven a las andadas.

En total, 1.537 firmantes, con 204 personalidades y 143 organizaciones. Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Rosa Montero, líderes sindicales y otros tantos agitarán hoy las calles por toda España, salvo en Castilla y León, para tratar de influir en las elecciones de mañana.

El «no a la guerra» como reclamo para remontar en un territorio en el que, según toda la demoscopia, la izquierda no tiene ni una sola posibilidad de gobernar.