HODIO

Cruzar la raya

Y todo ello, referido a cosas serias, porque no hay terror ni pesadilla; simplemente, descojono y risa

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No me considero una persona temeraria, posiblemente porque no lo sea. Sin embargo, sí es cierto que siempre he tenido un cierto regusto por las situaciones fuertes; afición esta que me ha llevado desde niño a buscar los límites, más allá de la simple emoción.

Al final llega un momento en que arribas a esa última frontera, que marca donde acaba la sensatez y comienza la locura; y es entonces cuando al darte cuenta que no hay ninguna barrera que te bloquee el paso, todo lo más, una delgada cortina, te decides a cruzar a ver qué pasa.

Y entonces pasa. Y cuando lo que tenía que pasar, sucede, y, transcurridos unos minutos, las piernas dejan de temblarte, es entonces cuando te das cuenta que eres más sabio, pero también, indefectiblemente, muchísimo más idiota de lo que creías, que ya es decir mucho.

Y es que tan solo un delgado velo es lo que separa el final de la emoción, del principio del terror; el final del sueño, del principio de la pesadilla.

Y todo ello, referido a cosas serias, porque si lo hacemos relativo al HODIO del JODÍO, no hay terror ni pesadilla; simplemente, descojono y risa.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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