Federico Sánchez Arias: «¿Por qué sufrimos? La inutilidad del sufrimiento»

El sufrimiento suele mostrarse -presentarse- como un poderoso enemigo difícil de vencer. Nos provoca un desgaste excesivo a nivel físico, una irritabilidad creciente a nivel mental y un importante desajuste sobre nuestro autocontrol emocional. En definitiva: pérdida de energía, falta de empatía y asimilación a la situación que estamos viviendo y una significativa bajada de las funciones intelectuales esenciales que nos acompañan en nuestra vida diaria.

¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos con frecuencia?

En este preciso momento, vienen a mi memoria las certeras palabras de Siddharta Gautama, Buda, que hacen referencia a la naturaleza esencial de la vida y del sufrimiento, que hacen referencia a las Cuatro Nobles Verdades:

La primera Noble Verdad es dukkha, la naturaleza de la vida es sufrimiento.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En breve, los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento”

El dolor existe. El dolor es vehículo de conciencia.

La segunda Noble Verdad es el origen de dukkha, el deseo o «sed de vivir» acompañado de todas las pasiones y apegos.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del origen del sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia”

La causa del dolor es el apego material.

El ceder a las emociones y pensamientos negativos

La tercera Noble Verdad es la cesación de dukkha, alcanzar el Nirvana, la Verdad absoluta, la Realidad última.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no dependencia”

El dolor puede cesar. El dolor tiene solución.

La cuarta Noble Verdad es el Sendero que conduce al cese del sufrimiento y a la experiencia del Nirvana.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Solamente este Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta Concentración”

El sendero que conduce al cese del sufrimiento es el

Noble Sendero Óctuple

Es muy difícil desligar las llamadas “Cuatro Nobles Verdades” del camino que se ha de recorrer para lograr su eliminación práctica: el “Noble Sendero Óctuple”. Buda establece un camino práctico para alcanzar la paz interior, tan deseada y perseguida en nuestra sociedad tecnológica actual. Nuestro personaje desarrolla un criterio claro: fijar toda nuestra atención en el aquí y ahora, evitar la dispersión de nuestra mente… meditar para vencer a la propia mente. Difícil. Para muchas personas, en la práctica, es casi imposible de alcanzar.

En el día a día, todos sentimos la tendencia de tomar, poseer, coger… A todos los niveles: doméstico, material y emocional. Ciertamente, ya sean deseos relacionados con el mundo de los sentidos de pareja o afectividad (relación con los otros), ya sea en el orden material (vivienda, otra vivienda; coche, otro coche; ropa, nueva ropa…). «Lo mucho se vuelve poco con solo desear otro poco más», qué sabias palabras de nuestro insigne escritor Francisco de Quevedo. Siempre hay más… deseos… necesidad de cubrir nuestras carencias con nuevos deseos que pronto serán viejos patrones que tendrán que ser reemplazados.

En nuestro mundo occidental desear es algo consustancial con el ritmo de los tiempos. Deseamos muchas cosas, demasiadas, y al desear constantemente caemos en la dependencia externa a nuestro ser. No somos conscientes de esa realidad. El deseo es hermano del apego y pariente próximo del dolor y el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento.

«¡Cómo pinta el deseo los colores del arco iris en las nieblas de la vida!». Esta hermosa y profunda frase de Rabindranath Tagore encierra un doble enigma que se concreta en interrogante para toda persona que siente el paso de la vida a través de la experiencia diaria. Si, los deseos son como ese arco iris que ilumina el horizonte del cielo; los deseos son destellos, pinceladas de la sutil fragancia de lo que queremos, anhelamos y no tenemos o poseemos; los deseos constituyen una realidad certera en nuestra mente, pero su naturaleza real y auténtica es brillar como flor de un día, llenando nuestro universo anhelante de nuevas sensaciones, experiencias y vivencias. Ciertamente, el deseo pinta los colores del arco iris de las nubes de la vida…

¿Quién es el sujeto del deseo? El yo, el ego, la personalidad. Lector, seguro que recuerdas la frase de ese imaginativo escritor, Alejandro Dumas, que afirmaba que “el deseo es una tendencia constante de la humanidad” Sí, nuestra como especie.

Claro está que vivimos (las personas afortunadas, las que están en el llamado «primer mundo») en una sociedad donde el tiempo gira vertiginosamente a nuestro alrededor; y cuya propia naturaleza consiste en mostrarse «aprisa, aprisa, aprisa…», «ahora, ahora, ahora…». Por ello, resulta más complicado la calma, el sosiego, la ecuanimidad. Desde estos planteamientos de calma, tranquilidad y fortalecimiento de nuestro interior, podemos vencer a ese monstruo que tiene pies de barro: el deseo inútil y estéril que lleva, en muchas ocasiones, al sufrimiento.

Hay que guiar al buscador –a ti– entre las nieblas de la vida (recordando a Tagore). Aquí, en este preciso instante, donde la eternidad toma forma de presente y se vuelve temporalidad existente, hay que afirmar que «a nadie cuesta más que a aquel que mucho desea», recogiendo las palabras de nuestro premio nobel de medicina, Santiago Ramón y Cajal. Así es, siempre pagamos una factura muy elevada si nos mostramos incapaces de cortar la espiral diabólica del deseo incontrolado, que nos puede conducir a un dolor profundo, que acaba instalándose en nuestra vida en una permanente sensación de desgarrador sufrimiento.