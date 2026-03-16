¿Está preparando Sánchez un pucherazo?

Hay demasiados indicios que llevan a los mal pensados a sospechar que Pedro Sánchez Pérez-Castejón tiene urdido un plan para perpetuarse en el poder “hasta 2027 o más allá”, como ha declarado en alguna ocasión.

Estos suspicaces, que argumentan que Sánchez no tiene escrúpulos, como lo demuestra el hecho probado de que llegó por dos veces a la secretaria general del PSOE tras procesos de primarias que sus más estrechos colaboradores han calificado de “pucherazos”, señalan como hechos indiciados que:

— Entre 2019 y 2024, un millón de extranjeros haya adquirido la nacionalidad española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a los que hay que sumar los más de 400.000 que accedieron hasta 2025 (ley 20/2022) a través de la Ley de Memoria Democrática. Todos tendrán derecho a voto.

— Entre enero y finales de 2026 se regularizarán 840.000 residentes ilegales en España, en un proceso extraordinario previsto por el Gobierno con aprobación previa del Parlamento, y que, según los expertos y la policía, el efecto llamada podrá elevarlo a más de un millón. Esta medida no concede la residencia permanente, la ciudadanía ni el derecho de voto (excepto en los comicios municipales, pero en condiciones muy exigentes).

–. Que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado por bueno el nuevo sistema propuesto por el ministerio del Interior para validar la identidad del votante ante la urna, consistente en enseñar la identidad en el teléfono móvil, sin exigir la lectura de un código QR dinámico mediante la aplicación miDGT, por la sencilla razón de que ni presidentes de mesa, ni vocales, ni apoderados, ni interventores disponen de dispositivos para verificar ese QR. Según ha demostrado el diario El Debate, “resulta fácil suplantar la identidad simulando miDGT. Basta con recrear visualmente la imagen (interfaz) de la aplicación –algo técnicamente trivial- para mostrar en el móvil el nombre, número de DNI y fotografía de cualquier ciudadano” con derecho a voto”. Y la consecuencia –señala El Debate- es que “el momento más sensible de todo el sistema democrático –la identificación del votante- se ha convertido en el punto más débil del sistema. La mera posibilidad de suplantar identidades debería ser inaceptable”.

— Que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, se ha saltado los criterios de imparcialidad, transparencia e independencia que exige el Consejo de Europa en sus últimas resoluciones para proponer el juez español que formará parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), o Tribunal de Estrasburgo, en sustitución de la juez María Elosegui, que finaliza su mandato. Olvidando esos requisitos, Bolaños ha decidido arriesgarse con un comité de selección de mayoría gubernamental que estará presidido por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío, y del que también formarán parte el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios; el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera Rodríguez; una vocal designada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gema Espinosa Conde, y otra seleccionada por el ministerio de la Presidencia, Paz Andrés Sáenz de Santa María, consejera permanente del Consejo de Estado. El TEDH es una corte de última instancia para la garantía en Europa de los derechos humanos y libertades fundamentales.

— Que Sánchez ya controla El Tribunal Constitucional, convertido por su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido Tourón, en tribunal de casación; la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el CIS, RTVE, EFE, el CNI, la CNMC, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Correos, Paradores, Renfe, Indra, Red Eléctrica Española, Loterías y Apuestas del Estado, Hispasat, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Patrimonio Nacional, Casa Árabe, Centro Superior de Deportes,…

— Que ha aumentado las subvenciones a los que no quieren trabajar y prefieren vivir de lo que les da el “puto amo” a costa del contribuyente.

— Y su contumacia en dividir a los españoles y afirmar que los que no están con él son unos fascistas a los que hay que odiar.

El PSOE no es ya ese partido que siguió llamándose Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que inició un prometedor camino de la mano de Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González tras el Congreso de Suresnes (11 y 13 de octubre de 1974), que renunció al marxismo a propuesta de González aprobada en el congreso extraordinario de septiembre de 1979, y que lideró con UCD, el PP y el PCE de Santiago Carrillo la Transición, la elaboración de la Constitución y los años más brillantes de la actual democracia, sino el que traicionó a la República, protagonizó la Revolución de Asturias en 1934, se alió con el Partido Comunista y llevó a España a la guerra (in) civil de la mano de Francisco Largo Caballero, tras el golpe de Estado de Francisco Franco Bahamonde.

El PSOE de González, Guerra y muchos y admirables españoles socialdemócratas ha desaparecido. “Sin una refundación profunda, general y dolorosa -señala la Newsletter de La España que Reúne-, el PSOE ha dejado de ser un partido útil para España. Ha dejado de ser progresista para convertirse en reaccionario. Y ha pasado de defender el interés general a servir, con disciplina y silencio, a quienes tienen como objetivo debilitarlo”.

Ahora es una máquina al servicio de un corrupto ambicioso que aspira a conservar el mando, romper España y dividirla en trozos para entregarlos a sus chantajistas en el Congreso: PNV, EH Bildu, ERC, Junts, Sumar, Unidas Podemos y resto de morralla. Y el PSC, que nunca ha sido constitucionalista, “quiere ser la CIU del siglo XXI”, como ha escrito Miquel Porta Perales, y dar la razón a Guerra que intentó, pero no logró, que el PSOE se presentase con sus siglas en Cataluña y no a través de un PSC que juega a lo suyo.

¿Hay bases para que el poder judicial pare esta deriva?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL