Ramiro Grau Morancho: «Annobón tiene derecho a ser un Estado»

La isla de Annobón forma parte de Guinea Ecuatorial…, para su desgracia.

Obiang y su partido, siempre han pensado que Annobón era su patio trastero, donde podían hacer lo que quisieren, con total impunidad.

Como, de hecho, siguen haciendo, ante el silencio de la comunidad internacional, a la que parece que los derechos humanos le traen sin cuidado, por lo menos en África.

Se publicó en su día que Obiang había estado en tratos con la multimillonaria griega Christina Onassis para venderle o arrendarle la isla, supongo que para crear el primer Estado “propiedad” de una gran empresa mundial, o como isla de recreo, no lo sé con certeza.

Una segunda isla de Skorpios, propiedad privada de esta familia griega.

Por razones que no se han explicado, supongo tendría que ver con el precio, tal acuerdo, venta, cesión, arrendamiento, o lo que fuere, no llegó a materializarse…

Pero el régimen guineano sí ha permitido el depósito en sus costas de desechos nucleares, chatarra, para entendernos, pero altamente lesiva para la salud humana, de forma que el número de enfermos de cáncer, y supongo que de fallecimientos, ha aumentado considerablemente, pero eso, ¿a quién le importa, aparte de a los perjudicados…?

La realidad es que esos depósitos de basura radioactiva, y de otra índole, nadie cree que se hayan realizado de forma gratuita, y si onerosa.

Guinea, por desgracia, es lo que es, y todos sabemos, y a Obiang y su clan, le importan muy poco los derechos de sus habitantes, a los que trata como a súbditos, no como a iguales o, simplemente ciudadanos.

Posiblemente es el “jefe de estado” más longevo de África, y que acumula ya más de cuatro décadas de poder absoluto, y solo hay que leerse la “Constitución” de Guinea Ecuatorial para llegar a esa conclusión.

¡Y he dedicado varios artículos al asunto, que voy a ver si consigo localizar y rescatar, republicándolos, para conocimiento de las personas interesadas!

Lo cierto es que más de medio centenar de islas son estados soberanos, independientes, es decir, más de una cuarta parte del mundo.

Los habitantes de islas, generalmente, no se consideran parte de un todo, sino parodiando a José Antonio, “una unidad de destino en lo universal”, y más cuando el estado matriz les maltrata y ningunea.

Es curioso ver como otras islas cercanas, como Santo Tomé y Príncipe, tienen también un movimiento independentista en Príncipe, que también aspira a que se celebre un referéndum de autodeterminación, y separarse de Santo Tomé, para ser una nación soberana, con todos los derechos correspondientes.

Y Príncipe no tiene una gran extensión, y escasamente alberga unas 8.000 personas…

En Annobón residen más de 5.000 personas, y la población en el exilio es incluso superior, por lo que puede hablarse, perfectamente, de un mínimo de once mil, o doce mil, personas.

¡Que no se sienten guineanos, sino annobonenses!

La ONU, la UA y demás organizaciones internacionales, ¿van a seguir permitiendo la total opresión del noble y sufrido pueblo de Annobón a manos del régimen sangriento de Obiang y su partido…?

Y no hablo de España, la antigua metrópoli, pues nuestra Patria ya es, por desgracia para todos, un estado fallido.