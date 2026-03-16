"Tiempo habrá de dolernos por cada palabra no dicha, por cada caricia no dada"

El ‘sobrado’ Spinoza

"Lágrimas por cada beso perdido, que camino de tus labios, por exceso de timidez, tan solo rozaron tu cara"

El filósofo Baruch Spinoza
El filósofo Baruch Spinoza. PD
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El filósofo Baruch Spinoza, escribió: «No me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable».

Realmente, ante tal boutade, uno se pregunta qué clase de brujería posee la soberbia, que hasta a un hombre sabio, las neuronas, puede obnubilar, al obviar simplistamente, el arrepentimiento por ´lo no hecho´; el arrepentimiento por omisión.

En este orden de cosas, un servidor, que debe de ser harto miserable y rastrero, quisiera concluir con unas palabras dedicadas al arrepentimiento por omisión:

«Tiempo habrá de dolernos por cada palabra no dicha, por cada caricia no dada. Lágrimas por cada beso perdido, que camino de tus labios, por exceso de timidez, tan solo rozaron tu cara».

[*] Baruch Benedict Spinoza (1632-1677) Filósofo holandés, de origen judeo-español, precursor del ateísmo discontinuo y bipolar.

 

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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