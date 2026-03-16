El ‘sobrado’ Spinoza

El filósofo Baruch Spinoza, escribió: «No me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable».

Realmente, ante tal boutade, uno se pregunta qué clase de brujería posee la soberbia, que hasta a un hombre sabio, las neuronas, puede obnubilar, al obviar simplistamente, el arrepentimiento por ´lo no hecho´; el arrepentimiento por omisión.

En este orden de cosas, un servidor, que debe de ser harto miserable y rastrero, quisiera concluir con unas palabras dedicadas al arrepentimiento por omisión:

«Tiempo habrá de dolernos por cada palabra no dicha, por cada caricia no dada. Lágrimas por cada beso perdido, que camino de tus labios, por exceso de timidez, tan solo rozaron tu cara».

[*] Baruch Benedict Spinoza (1632-1677) Filósofo holandés, de origen judeo-español, precursor del ateísmo discontinuo y bipolar.