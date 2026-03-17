Enmudecer

Sin IVA, por el momento; que todo se andará

Uno puede ser testigo de algo y callarse

Más información

Abascal asegura que gobernará en tres regiones y niega que Vox haya alcanzado su límite

Creer que Dios existe, por el momento, no nos reporta ningún valor añadido ´per se´, pero sí que nos puede hacer más culpables, cuando nuestros actos son contrarios a los mandatos: no matarás, no robarás, no mentirás, etc., al no poder alegar desconocimiento, o ignorancia.

Sí algún creyente se ha escandalizado por mis palabras, no tiene más que recordar que SATANÁS NO SOLO CREE QUE DIOS EXISTE, SINO QUE ADEMÁS LO SABE.

¿Es Satanás menos malo por ello, o, por el contrario, es peor?

Yo no creo; yo sé que Dios existe. He sido testigo demasiadas veces -en primera persona- de la intervención divina en mi vida, o en la de personas cercanas, y, sin embargo, ese conocimiento no me hace mejor persona.

Lo que hace al hombre mejor no es ser testigo, sino dar testimonio de lo que ha sido testigo.

Uno puede ser testigo de algo y callarse. Enmudecer por el qué dirán, o por vergüenza a ser señalado con el dedo, como si fuera un chiflado. También, en ocasiones, puede enmudecer por pura cobardía; por temor a ser víctima de la violencia ateísta de la zurdería asilvestrada.

Lo que hace mejor al creyente no es ser testigo, sino el dar testimonio público de su fe, que es lo que un servidor hace a diario, gratuitamente, pasándome por el forro de la entrepierna ´el qué dirán´, ´el qué pensarán´, ´los dimes y diretes, amén de los insultos y amenazas de las ‘nenazas de la zurdería woke’. Y lo hago dando testimonio público de mi experiencia con Dios, por Dios, de Dios, y gracias a Dios. Y al que no le guste, lo siento por él, porque no sabe lo que se pierde.

El creer que Dios no existe, no te hace peor ni mejor a la persona. Lo que envilece a la persona, es burlarse y odiar una doctrina como es el cristianismo, que predica la hermandad e igualdad universal de hombres y mujeres, el amor al prójimo y el perdón al enemigo. Y no sólo envilece, sino que define perfectamente la catadura ética de esa cuadrilla de indigentes morales, que al abrigo del anonimato quieren aparentar, utilizando el spray, las redes sociales, y el cobarde mutismo de los tibios, ser muchos más de lo que la estadística independiente, les otorga.

Qué Dios les perdone, y me inspire para que yo también pueda hacerlo; porque costarme, me cuesta un montón.

No a los ateos, por el hecho de serlo, a los que respeto, sino a los ateos militantes, que atacan a los que no compartimos sus descreencias.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

