Alfonso Rojo: «Feijóo y Abascal se caen del guindo y quien se parte el cul# es el socialista Sánchez»

Seguro que han oído muchas veces lo de caerse del guindo.

Es una expresión acuñada a principios del siglo XIX por los catetos de los pueblos, quienes —para burlarse de los señoritos forasteros— eran muy capaces de invitar al visitante a encaramarse a un cerezo, para verlo estamparse contra el suelo debido a la fragilidad de las ramas.

Viene a ser lo mismo que caer en la cuenta o enterarse de algo obvio.

Pues del guindo se han caído por fin PP y VOX, y van a gobernar juntos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Lo que quería el 90 % de los votantes de centroderecha y reclama a voces la parroquia pensando en el Gobierno de España.

Sin el apoyo de Abascal, Feijóo no va a derribar a Sánchez; y al revés. Hay que ser muy ingenuo, crédulo, inocentón, ignorante o irresponsable para pensar lo contrario.

El pasado domingo, en las urnas de Castilla la Vieja y del antiguo Reino de León —como antes en Extremadura y Aragón—, quedó patente que la izquierda como bloque se deshilacha y no tendrá opción alguna de reeditar una mayoría Frankenstein si el centroderecha no hace el canelo.

Desde las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Sánchez ha perdido unas generales, unas municipales, unas europeas y 18 autonómicas.

Se dice pronto.

Y va a seguir así hasta el final: por sus errores, por sus corrupciones, por sus mangancias, por los escándalos de las putas, por la inoperancia de los ministros, por las jilipolleces de sus progres, por la mala gestión y porque ha cambiado el paradigma.

En 2023, VOX sacó el 12,38 % de los votos. Ahora está al borde del 20 %.

Y seguirá creciendo, a pesar de los errores, de la inclemente campaña mediática en contra y de sus purgas internas.

El partido de Abascal tiene el viento a favor porque canaliza el descontento del pueblo traicionado por el sistema.

Se alimenta del malestar, del agravio, de la frustración de una ciudadanía que se siente y se ve abandonada por los políticos tradicionales, ajenos a su realidad cotidiana o demasiado blandos contra retos existenciales como la inmigración ilegal.

Y VOX dice en voz alta lo que ellos piensan. Las críticas de los petulantes columnistas de prensa y de los infatuados analistas de las tertulias les importan un comino a un creciente contingente de jóvenes, obreros, autónomos, ganaderos y agricultores.

¿Qué impide el acuerdo entre Feijóo y Abascal? Tanto si hay un problema de cargos o discrepancias de programas, como si el primero no quiere ir tan lejos como exige el otro, están obligados a entenderse y ya.

Y de ahí a arrasar en las andaluzas y a echar al marido de Begoña de La Moncloa, antes de sentarlo en el banquillo.