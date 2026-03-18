Antonio R. Naranjo: «El Rey y la leyenda negra española»

Antonio R. Naranjo presenta hoy su columna El Rey y la leyenda negra española: «El curioso episodio de Felipe VI, el Descubrimiento y todo lo que hay detrás».

En esta publicación del 18 de marzo de 2026 en El Debate, Naranjo comienza cuestionando las críticas que ha recibido el Monarca por sus declaraciones sobre el Descubrimiento de América, palabras que algunos han interpretado como una aceptación de la leyenda negra española.

La idea central de Naranjo es contundente: acusar al Rey de adherirse a esa «absurda leyenda negra española, propagada por políticos populistas en América y sus equivalentes de extrema izquierda en casa» es un acto audaz. Según él, las palabras del Monarca reivindican el legado civilizador dejado por los Reyes Católicos.

El periodista detalla cómo Felipe VI subrayó la importancia de no juzgar el pasado con la mirada del presente y elogió a Isabel la Católica por haber extendido derechos y cultura a las nuevas tierras, que se consideraban parte integrante de España.

«El Rey ha levantado cierta polvareda al afirmar algo que, para sus críticos habituales, sonaba a victoria: que el Descubrimiento de América, conocido aquí y allá como Conquista o incluso genocidio por quienes menos afilan sus lápices, no es un motivo de orgullo, que hubo abusos y que todo esto genera controversias «morales y éticas»». Naranjo aclara que lo relevante es defender al imperio español como uno de los más civilizados, en contraposición a líderes como López Obrador, Morales o Sheinbaum.

A su vez, el columnista menciona un reciente homenaje a Hernán Cortés, con motivo del aniversario número 479 de su fallecimiento y 232 años desde el último realizado en México. El pasado lunes, a las 7 de la tarde, tuvo lugar una misa en la Iglesia de Jesús Nazareno en la Colonia Centro de Ciudad de México, presidida por monseñor Francisco Javier Acero. «[Dio] las gracias a “los amigos de la historia y de la identidad de nuestros pueblos por estar aquí”». En ese lugar, a la izquierda del altar, reposan los restos del conquistador dentro de una urna marcada con «1485-1547». Tras la ceremonia religiosa, el escritor mexicano Antonio Cordero lo describió como «principal benefactor» del pueblo mexicano, contrastando este reconocimiento con el «avergonzamiento» experimentado en España.

«Decir que el Rey ha aceptado la absurda leyenda negra española, difundida por políticos populistas allá y por sus primos hermanos aquí en casa, resulta atrevido: lo verdaderamente importante en sus palabras no es un preámbulo poco afortunado sino lo que viene después». Naranjo critica al Gobierno español por alinearse con el Grupo de Puebla, señalando que no se presume del legado como sí hacen países como Roma, China o los EE.UU., sugiriendo que el Descubrimiento, la Reconquista y el viaje alrededor del mundo deberían ser considerados símbolos nacionales.

Legado positivo : Progreso, educación, derecho y mestizaje en América.

: Progreso, educación, derecho y mestizaje en América. Contraste mexicano : Orgullo por figuras como Cortés , sin complejos identitarios.

: Orgullo por figuras como , sin complejos identitarios. Crítica al presente: Políticas extremistas arruinan ese legado.

«España debería convertir el Descubrimiento, la Reconquista y el viaje alrededor del mundo en pilares pedagógicos dentro de su enseñanza escolar, elementos clave para su proyección internacional y motor anímico para su cohesión nacional». El autor expresa su pesar porque al Rey no se le permite sentirse orgulloso, concluyendo con una observación sobre cómo Felipe VI debe liderar sin ambigüedades.

Mientras tanto, mientras México rinde homenaje a sus forjadores históricos, España se encuentra inmersa en un apasionante debate sobre su orgullo histórico.