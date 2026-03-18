Eva Higueras: «Eterna juventud a manos de un bisturí»

Las mujeres sufrimos una presión silenciosa. La de parecer siempre joven.

Para ello no dudamos en comprarnos cremas y seguir alguno de los cientos de tratamientos existentes.

Y lo hacemos convencidas de que envejecer es algo que se debe esconder.

Deberíamos considerar que envejecer es algo más. Significa que has vivido, que has reído y que has llorado, que has creado vínculos y que el transcurso de la vida también te ha llevado a adaptarte a los cambios.

El paso del tiempo no debería hacernos sentir que valemos menos porque ello nos quita valor, pero si nos da historia. La historia también es belleza.

El deseo de las mujeres por parecer más jóvenes está influenciado por presiones sociales, biológicas y psicológicas.

La presión social se basa en los estándares de belleza que asocian la juventud con el atractivo y el éxito.

Parecer más joven a menudo se asocia con sentirse más activa y llena de energía.

Aunque en su mayoría las mujeres mayores se sienten más seguras de si misas, mejorar su apariencia es una forma de celebrar su madurez viéndose lo mejor posible.

El deseo extremo de parecer una mujer joven se relaciona con valoraciones psicológicas como la “midorexia” (describe una conducta en adultos que está obsesionada por mantener la eterna Juventud), la “gerascopia” (miedo a envejecer o cumplir años) el “Síndrome de Blancanieves” (negación del proceso del envejecimiento natural y deseo obsesivo para parecer joven).

Este deseo extremo conlleva una preocupación constante y desproporcionada por los signos de la edad. Debido a ello se recurren a intervenciones médicas o estéticas de manera excesiva, no teniendo en cuenta el riesgo de determinadas intervenciones.

Es cierto que con la edad se pierden facultades pero se ganan otras que facilitan el aprendizaje. Se gana en capacidad para relacionarte, sentido común, pausa y paciencia.

Las mujeres de hoy entre 40 y 50 años no tienen nada que ver con las mujeres de la misma edad de hace 40 años. Éstas tenían una vida solitaria como amas de casa, dedicada a los hijos y a los maridos, siendo en muchas ocasiones cuidadoras de mayores. No había un deseo de emprender, de ascender a nivel profesional ni de empoderarte en el trabajo. No había yoga, pilates ni gimnasio. Eran invisibles.

La mujer de hoy en día a partir de los 40 años cuida su peso, su imagen y se siente segura de si misma y empoderada.

A pesar de que el físico sigue siendo en esta edad nuestro punto más vulnerable, ahora sabemos cuidarlo para nosotras, sabemos mimar nuestro cuerpo y nuestra mente y empezamos a tomar distancias con querer gustar a los hombre o las mujeres, para empezar a gustarnos a nosotras mismas. Empezamos a descubrir que el atractivo está en vivir en el momento y permitir que este nos deje huella.

Todo esto no quiere decir que las mujeres en la actualidad no se hagan retoques si así lo desean, por supuesto que si, pero considero que esos retoques más allá de hacerlas parecer más jóvenes deberían de ser para reforzar la belleza de su edad.

Cabe decir, que los hombres también se someten a la cirugía estética pues también se sienten preocupados por su apariencia.

El porcentaje de los hombres de entre 30 y 70 años que se someten a tratamientos de estética y cirugía plástica ha aumentado casi un 30% en los dos últimos años y la tendencia parece continuar al alza.

La sensatez ha de estar presente en toda intervención quirúrgica que pretenda mejorar nuestro aspecto físico. Pero no nos engañemos, hay determinados retoques que nos “estropean” más que nos “favorecen” porque querer parecer siempre joven te hace perder tu verdadera esencia, esencia única que solo te puede aportar el paso de los años.