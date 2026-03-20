Además de malos y torpes, avariciosos

¿Es usted de la Armada? ¡No! ¡Yo soy de la que se va a armar!

El punto flaco, el talón de Aquiles, de esta empoderada patulea, es precisamente su previsibilidad

Zapatero
Zapatero. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Tellado sorprende a Rojo con lo único bueno que dejará Sánchez: «Se va a cargar el PSOE»

Tellado sorprende a Rojo con lo único bueno que dejará Sánchez: «Se va a cargar el PSOE»

Debemos asemejarnos a verdes espigas, esas que ante el huracán se genuflexionan aparentemente humildes, para a continuación levantarse burlonamente altivas, mientras el encabronado viento arranca y quebranta los árboles más soberbios del bipartidismo apátrida y paisano.

Hasta hace relativamente pocos años, los cambios sociales, y de estilo de vida, se tomaban su tiempo. Hasta las revoluciones fermentaban en la solera de los años, como el buen vino. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los ritmos han cambiado radicalmente. Cosas de la ´Jésica globalización´.

Esta paranoica situación provoca que cada día debamos de ser más elásticos y dúctiles en el diseño de la lucha.

Porque, para que cualquier proyecto tenga éxito, es necesario que el mismo esté basado en una anticipación a los acontecimientos. Sin embargo, por ir de bomberos apagando los incendios diarios con los que ´la casta´ nos obsequia, nuestros planes de vida se construirán mirando atrás, lo cual provocará que nos vayamos tragando todas las farolas del camino, junto con alguna alcantarilla sin tapa.

Aun así y todo, las nuevas generaciones sobrevivirán, lo cual les hará confundir ese poco idílico estado de las cosas, con la normalidad misma, al no haber conocido, nada mejor.

Esta falsa normalidad, les irá damasquinando un gris conformismo que les impedirá salir de la alcantarilla, dejándose arrastrar, mansamente, por una cutre realidad, al que llamarán destino.

Frente a esta situación de chichonera y escapulario, tan sólo cabe una salida: Crear nosotros mismos nuestro escenario futuro, mediante la anticipación a los acontecimientos, dejando así de ser juguetes de un destino que nunca existió, salvo en las tertulias de los paniaguados ´todólogos´ de bocadillo.

No es difícil. El punto flaco, el talón de Aquiles, de esta empoderada patulea, es precisamente su previsibilidad. Además de malos y torpes, avariciosos.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]