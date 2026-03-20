¿Es usted de la Armada? ¡No! ¡Yo soy de la que se va a armar!

Debemos asemejarnos a verdes espigas, esas que ante el huracán se genuflexionan aparentemente humildes, para a continuación levantarse burlonamente altivas, mientras el encabronado viento arranca y quebranta los árboles más soberbios del bipartidismo apátrida y paisano.

Hasta hace relativamente pocos años, los cambios sociales, y de estilo de vida, se tomaban su tiempo. Hasta las revoluciones fermentaban en la solera de los años, como el buen vino. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los ritmos han cambiado radicalmente. Cosas de la ´Jésica globalización´.

Esta paranoica situación provoca que cada día debamos de ser más elásticos y dúctiles en el diseño de la lucha.

Porque, para que cualquier proyecto tenga éxito, es necesario que el mismo esté basado en una anticipación a los acontecimientos. Sin embargo, por ir de bomberos apagando los incendios diarios con los que ´la casta´ nos obsequia, nuestros planes de vida se construirán mirando atrás, lo cual provocará que nos vayamos tragando todas las farolas del camino, junto con alguna alcantarilla sin tapa.

Aun así y todo, las nuevas generaciones sobrevivirán, lo cual les hará confundir ese poco idílico estado de las cosas, con la normalidad misma, al no haber conocido, nada mejor.

Esta falsa normalidad, les irá damasquinando un gris conformismo que les impedirá salir de la alcantarilla, dejándose arrastrar, mansamente, por una cutre realidad, al que llamarán destino.

Frente a esta situación de chichonera y escapulario, tan sólo cabe una salida: Crear nosotros mismos nuestro escenario futuro, mediante la anticipación a los acontecimientos, dejando así de ser juguetes de un destino que nunca existió, salvo en las tertulias de los paniaguados ´todólogos´ de bocadillo.

No es difícil. El punto flaco, el talón de Aquiles, de esta empoderada patulea, es precisamente su previsibilidad. Además de malos y torpes, avariciosos.