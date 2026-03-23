Apenas han pasado cuatro días del ´Día del Padre´, o ´El día de las personas especiales´, como dicen aquellos que nunca llegaron a averiguar quién fue el suyo de verdad, y enchufan el ventilador, para escampar sus traumas, sobre los demás.

Yo sí que sé quién fue mi padre; así que hoy, rompiendo la inercia de estos últimos años, en los que cada 19 de marzo me he visto, demasiado, como padre y abuelo, olvidando que también sigo siendo hijo, aunque mi padre aquí, aparentemente, ya no está. Así qué:

¡Feliz día, año, centuria y eternidad! ¡Felicidades, papá!

No nos volveremos a encontrar, porque nunca te fuiste. Porque siempre has estado aquí, como mi ángel guardián. ¡Gracias, papá!