Papá

¡Feliz día, año, centuria y eternidad! 

No nos volveremos a encontrar, porque nunca te fuiste

Cosmos, Eternidad, Universo
Cosmos, Eternidad, Universo. PD
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Ya queda menos para volver al Tercer Mundo

Ya queda menos para volver al Tercer Mundo

Apenas han pasado cuatro días del ´Día del Padre´, o ´El día de las personas especiales´, como dicen aquellos que nunca llegaron a averiguar quién fue el suyo de verdad, y enchufan el ventilador, para escampar sus traumas, sobre los demás.

Yo sí que sé quién fue mi padre; así que hoy, rompiendo la inercia de estos últimos años, en los que cada 19 de marzo me he visto, demasiado, como padre y abuelo, olvidando que también sigo siendo hijo, aunque mi padre aquí, aparentemente, ya no está. Así qué:

¡Feliz día, año, centuria y eternidad! ¡Felicidades, papá!

No nos volveremos a encontrar, porque nunca te fuiste. Porque siempre has estado aquí, como mi ángel guardián. ¡Gracias, papá!

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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