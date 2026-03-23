Podemos ya no puedes

Hubo un tiempo en el que Podemos gritaba que venía a “asaltar los cielos”. Hoy, apenas logra mantener abierto el chiringuito político mientras ve cómo sus diputados desaparecen elección tras elección. Lo que empezó como una supuesta revolución democrática ha terminado convertido en un caso de estudio sobre cómo dilapidar millones de votos, dividir a tus aliados y acabar discutiendo en tertulias televisivas para justificar lo injustificable.

Los titulares hablan por sí solos: pérdida constante de escaños, irrelevancia parlamentaria creciente y una fuga de votantes que ya no encuentra freno. Donde antes había mítines multitudinarios, ahora hay nostalgia. Donde prometían liderar el país, hoy luchan por no quedar fuera de la conversación política. El partido que aseguraba representar “a la gente” parece haber descubierto que la gente, sencillamente, se ha ido.

Y no es casualidad. Durante años, Podemos basó su éxito en el enfado social, pero gobernar exige responsabilidad, números que cuadren y algo más que discursos grandilocuentes. Cuando tocó gestionar, las promesas chocaron contra la realidad económica. El resultado fue previsible: inflación disparada, políticas fallidas y una sensación creciente entre sus antiguos votantes de haber comprado humo envuelto en retórica universitaria.

Mientras tanto, sus portavoces recorren platós de televisión protagonizando escenas que rozan el esperpento político. Intentan defender decisiones contradictorias, negar evidencias económicas o culpar a cualquiera —Europa, los mercados, los medios, la oposición o incluso sus antiguos socios— antes que asumir errores propios. Cada intervención televisiva parece confirmar lo que muchos españoles ya sospechan: el proyecto se quedó sin ideas mucho antes que sin escaños.

La decadencia también es interna. Escisiones, enfrentamientos personales y guerras de liderazgo han convertido al partido en una colección de familias políticas enfrentadas. Aquella organización que presumía de nueva política terminó reproduciendo exactamente lo peor de la vieja: luchas de poder, egos desmedidos y purgas ideológicas constantes. Muchos de sus fundadores ya no están; otros se critican públicamente; y los votantes observan el espectáculo con una mezcla de incredulidad y cansancio.

El problema de fondo es más profundo: Podemos dejó de representar una solución y pasó a simbolizar un problema. Su discurso radical movilizó durante una crisis, pero se volvió repetitivo cuando la sociedad empezó a exigir estabilidad, crecimiento económico y seguridad institucional. La política del enfado permanente funciona en la oposición; en el poder, simplemente desgasta.

Hoy, la realidad es incómoda para sus dirigentes: menos votos, menos diputados y menos influencia real. Incluso dentro de la izquierda, muchos consideran que el ciclo político del partido está agotado. Las nuevas generaciones de votantes ya no ven rebeldía en Podemos, sino ruido.

¿Llegará vivo a 2027? Puede que sí, pero más por inercia que por fuerza política. Como esas bandas que siguen girando años después de haber tenido su único éxito, sobreviven interpretando sus viejos discursos ante un público cada vez más reducido.

El contraste no puede ser más irónico. El partido que prometía cambiar España ha terminado siendo cambiado por España. Y mientras intentan explicar en televisión por qué todo es culpa de los demás, los ciudadanos ya han emitido su veredicto en las urnas.

Podemos ya no puedes. Y lo que queda no es una revolución pendiente, sino el eco cada vez más débil de una promesa que nunca llegó a cumplirse.