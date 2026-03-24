Jesús Calvo: «Nuevos sofistas liberales… democráticos»

Cuatro siglos antes de Cristo, el gran filósofo Sócrates, combatió la satánica astucia de unos falsos filósofos, los sofistas, que con sus argucias oratorias huecas pero efectistas, pretendían manejar a la juventud ateniense, haciendo pasar el error por la verdad, y la verdad por el error.

Nada nuevo bajo el sol… democrático.

Sócrates daba clases gratuitas, refutando y poniendo en ridículo a estos falsarios, y fue acusado de “corromper a la juventud”, por ir contra el sistema politeísta y contra la incipiente democracia griega de los “treinta tiranos”, que cambiarían de collar, siendo los mismos perros.

Los nuevos sofistas de nuestros días (como por ejemplo el hábil sofista convulsivo, en falacias de nuestra Presidencia nacional) explotan el sentimentalismo irracional y los efectos de lemas insustanciales pero fáciles de admitir sin pasar por el tamiz de la razón crítica, ni el trastorno de causa-efecto de lo enunciado.

Así, es más fácil hipnotizar a la masa con propuestas tan simplistas y sugestivas como “¡No a la guerra!”. ¿Por qué no decir: “No a la tiranía”; “No al abuso gubernativo”; “No al fanatismo pseudo religioso”. También tienen el ahorro de las cuatro palabras.

Lo que no invita a analizar doctrinal y racionalmente, hace tragar con facilidad el mensaje sofístico, populista y atentatorio incluso contra los intereses nacionales e internacionales.

Señor Presidente, según su falsa Autoridad gubernativa e ideológica, está condenando todas las guerras por muy justas y necesarias que hayan sido, por obligadas y salvadoras de las patrias.

Está condenando las guerras santas defensoras de la santa religión católica, cimiento doctrinal de los Estados, como la de Lepanto de 1571 (intervención española e italiana, con nuestro Juan de Austria).

La inminente invasión islámica, anticristiana de nuestro continente, se salvó como con nuestra gloriosa Reconquista de casi ocho siglos, salvo la unión y grandeza católica nacional; la de nuestra guerra de la Independencia de 1809 al 14, nos trajo la liberación del revolucionario Napoleón.

La de nuestra Santa Cruzada Nacional del 36-39, calificada por Pio XII de la “Undécima Cruzada”, y declarando a nuestro providencial Caudillo Francisco Franco como el católico predilecto de entre otros estadistas, al que privilegió con “el Collar de los Caballeros Defensores de las Mi licias de Cristo”, que le impuso el Primado de España, Cardenal y Arzobispo Plá y Deniel.

Todas las batallas y defensas del catolicismo y sus bienes consecuentes e ineludibles para el bien común, gracias a los cuales nos hemos salvado del fanatismo teocrático islámico, su señora ha querido tirar por tierra con un slogan tan simplista, tan vacío e irracional del “No a la guerra”.

Su ignorancia, más fingida que real, le hace partir de la falacia de que toda violencia es injusta. La realidad es que hay dos clases de violencia, como hay dos clases de guerras: las justas y las injustas.

¿De qué sirve el Derecho Internacional cuando no se ajusta al servicio de la Justicia…? La supremacía nacional, no es más que pura letra de ley en la que subrepticiamente pueden ampararse las tiranías, haciendo todo lo contrario a lo que es su objeto propio: la defensa de los inocentes y el verdadero progreso moral y material de las naciones. No es un fin en si mismo. Tiene deberes.

Hasta la letra de la ley divina tiene sus excepciones: “No matarás” (Quinto Mandamiento); se entiende, a los inocentes, pero la ley neutral y los derechos fundamentales humanos de la ética o ley eterna, defiende el derecho inalienable de la legítima defensa contra el injusto agresor.

Razón y fe no se contradicen, se complementan y defienden por encima de las leyes convencionales de las constituciones humanas.

Donald Trump libró de la tiranía a todo un país venezolano: no todo lo ilegal es inmoral, ni todo lo legal es moral, por el simple hecho de ser “legal”. ¿En qué se fundamenta lo legal fuera de la ética y de la ley natural, que es anterior a toda ley humana?

Lo que ahora hace ante el peligro fanático islamista, es el mismo caso. Que lo digan los miles de asesinados iraníes y sus mujeres masacradas.

Es muy fácil condenar la guerra cuando no te la vienen a hacer a hacer en tu misma casa.

Combatir la ilegalidad falsa y la inmoralidad de un Estado como el iraní, es un derecho natural y ético como así lo aplauden los mismos iraníes masacrados.

El abogado brasileño Felipe Hasson, especialista en Derecho internacional, ha compartido su opinión sobre la intervención norteamericana en Venezuela.

Los lemas populistas de papagayo, nada tienen que ver con decisiones serias, racionales y objetivas que busquen el bien común nacional e internacional.

Al Presidente español actual, solo le importan dos cosas: ¡Primero, Pedro…, Después, Sánchez!