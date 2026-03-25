Ángeles caídos,

Clavamos nuestras raíces en el vivero del Mundo, mientras, contemplamos con indiferente frialdad, el suelo que un día nos reclamará como abono.

Pero qué más da que la tierra obtenga un poco más de nuestros cuerpos… ¿acaso no eran pedazos nuestros, ese pelo y esas uñas que nunca nos molestamos en enterrar, y que no recibieron más honores ni sepelio que aquél que un cubo de basura les pudo ofrendar?

¿Y qué diferencia hay entre el pelo y el corazón, o entre las uñas y los pulmones…? ¿Permitirnos estar más años aferrados al vivero, antes de terminar en una necrópolis? ¿Y para qué? ¿Para abonar cipreses que también habrán de desaparecer algún día?

¿Entonces…? ¿Qué somos en realidad? ¿Qué nos diferencia de una flor, o un almendro? ¿Acaso vivir más? ¿Acaso sentir…? Y sentir, para qué, si al final nuestros cuerpos terminarán pudriéndose igual.

Caminamos sobre viejos cementerios olvidados, repletos de huesos de linajes de familias que hace años se extinguieron y nadie llora ya.

Caminamos sobre tumbas de poetas a los que nunca nadie leyó; de escultores a los que nadie quiso inmortalizar; de filósofos cuyo manuscrito pensamiento nadie quiso publicar.

¿Quiénes, o qué, somos en realidad? ¿Acaso frutos del azar? ¿Hijos de la nada? O, peor aún, hijos de una reacción química que despierta -como en el resto de animales- el instinto de reproducción… Y de ser así, para qué tanto pensar; por qué tanto sufrir, si corremos por un angosto pasillo recibiendo palos, tras una zanahoria a la que tan solo de vez en cuando nos dejan mordisquear, mientras, en nuestra impotencia, intentamos construir sueños sobre un mundo irreal.

Y si luego no hay nada más, qué locura sin sentido es esta ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué cruel química es esa que me permite pensar, si en muchos casos no puedo hacer nada salvo dejarme arrastrar?

¿Por qué me siento pleno, obrando el bien? ¿Por qué algo me impele a combatir el mal? ¿Será también por una reacción química de mi cerebro, fruto de la evolución? ¡No!; porque existen otros muchos que se deleitan haciendo el mal.

Hoy, pocos son los científicos que se atreven a discutir el diseño inteligente de la Creación. Un diseño perfectamente orquestado en el que todo cuadra y tiene sentido. Pero es en el ser humano, y su consciencia racional y emocional, cuando la cosa cambia, ya que en él no solo cabría hablar de diseño inteligente, sino de diseño inteligente y sádico… si tras la muerte, no hubiera algo más.

Claro, salvo que seamos ángeles caídos que, a través de diferentes existencias recibiendo palos, caminamos errantes a la búsqueda de nuestros orígenes perdidos, deambulando a la búsqueda del camino de regreso al hogar. Aquel paraíso perdido, del que una vez fuimos expulsados y que hoy purgamos por ganar.