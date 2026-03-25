¡Viva Torrente Presidente’

Efectivamente, no se puede mostrar con más acierto el momento actual de España, hay que estar sordo y ciego para no reconocer que estamos sometidos por una panda de impresentables, pero lo que es peor es que presumen de ello y nos toman por idiotas. Santiago Segura solo se limita a plasmar la situación.

Puede parecer irreverente y de mal gusto esta afirmación, pero es que las situaciones que plantea «Torrente presidente», más allá del estrafalario personaje que solo se entiende desde la óptica social española, puede traspasar fronteras para que espectadores ajenos entiendan la situación político-social española.

Son tan grotescas y descabelladas las hilarantes situaciones a las que asistimos con este indecente personaje que no puedes más que empatizar a carcajadas por las peripecias de este amoral putero, machista corrupto y fascista intrínsicamente zafio. Santiago Segura con su personaje no deja títere con cabeza sobre la fauna política ibérica, con escenas desternillantes e ingeniosas que muestran los más bajos instintos del ser humano.

Pero es que también se sirve de parodiar a otros mandatarios de la política mundial, ridiculizándolos como merecen por sus comportamientos.

Santiago Segura me parece un tipo sincero que no engaña a nadie con su cine de evasión que no presume de arte ni de postureo pseudointelectual, y que solo pretende hacernos reír pasando un rato entretenido.

Pues qué mejor remedio para tantos problemas que sufrimos en esta vida que al menos pasar un par de horas riéndonos de lo que vivimos a diario. el humor y la sátira de Segura trata a todos por igual, sea de la ideología que sea. Como gran artista solo es notario de la actualidad, exagerando solo un poco la realidad para llegar a todos los públicos y nadie se sienta aludido directa o sectariamente por pensamiento.

He escuchado alguna entrevista tras su atronador éxito en el primer fin de semana de estreno, entiendo perfectamente su forma de dar a conocer el film, reservándose muchos aspectos de la promoción en una ingeniosa propuesta de marketing. Los cameos y pequeños papeles con actores internacionales consagrados y los guiños al espectador con personajes populares me parecen muy acertados para la identificación del espectador. Es evidente que es una propuesta coyuntural de satirizar también la geopolítica mundial fechada unos meses atrás, pero que parece anticipar lo que está sucediendo actualmente.

En definitiva, para los que seguimos la actualidad que somos casi todos, es un verdadero festival de situaciones reconocibles y muy jugosas, que el cineasta y actor con su infalible instinto para prolongar esta saga, vuelve a seducirnos con su personaje estrella e ídolo de los que creemos que el humor es el principal azote para desenmascarar a los cínicos, hipócritas e impresentables miembros de nuestra clase política. Segura intenta no desairar a ninguna postura política, pero no salva a nadie y por ello creo que sale airoso del empeño.

Por cierto, lo de la crítica periodística profesional, me importa un bledo. nadie debe decirme qué película debo ver porque lo aconsejan ellos, cuando dicen que Torrente es una mierda, soy muy libre de ver lo que me apetezca en cada momento, sea Bergman, Ford, Fellini, Kurosawa, Dreyer o Santiago Segura. Torrente y sus saga es zafia, vulgar, grosera y cosas peores, pero lo anuncia para que no haya decepciones.

¡VIVA TORRENTE PRESIDENTE!