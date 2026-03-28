Lo legal y lo moral

Las llamadas Leyes de Núremberg, fueron una serie de leyes de carácter antisemita y racista aprobadas por unanimidad, el 15 de septiembre de 1935, durante el séptimo congreso anual del NSDAP, celebrado en la ciudad de Núremberg, Alemania, que convirtió de facto a determinadas etnias, en ciudadanos de 2ª clase. El inicio legal de lo que terminaría degenerando en el Holocausto.

La Historia de la Humanidad, y su presente, está repleta de leyes aberrantes, que, sin embargo, se vieron y ven como ´normales´, por ser legales en sus respectivos ámbitos geográficos.

Veamos, por ejemplo, el caso de la ejecución legal de homosexuales en Irán. Al ser preguntado al respecto, por un periodista alemán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammed Javad Zarif, dijo: «Nuestra sociedad tiene principios morales. Y vivimos según estos principios. Estos son principios morales relacionados con el comportamiento de las personas en general. Y eso significa que se respeta la ley y se obedece»… Le faltó decir, ´y punto pelota´.

En otras palabras, colgar de grúas, en plazas públicas, a los homosexuales hasta que mueran, es legal. ¿Van a montar en España una flotilla, para desembarcar en Ormuz y reivindicar el orgullo? Estaría más que bien.

Y todo este preámbulo viene a colación de la noticia del día: Hoy han ejecutado legalmente, vía eutanasia, a la joven de 25 años, Noelia Castillo Ramos, y, sin querer meterme en el debate sobre la eutanasia, (por el momento), sí quiero descollar la justificación dada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, declarando que se cumplía la voluntad de Noelia, y era ABSOLUTAMENTE LEGAL…

Cierto que, ´míster Potato´, nunca ha sido el lápiz más afilado del estuche, ni el chico más listo de la clase, pero, empleando la nueva boutade del sátrapa, la verdad es que para lo que cobra, se lo podía haber currado más, en su declaración ante los medios.

Sobre la Ley de la Eutanasia, el tiempo juzgará, como antes lo hizo sobre otras leyes, dictaminando quién estaba en el lado correcto de la Historia; si sus promotores, o sus detractores.

Y volviendo ahora al principio de este escrito, no deja de resultar paradójico que, quienes parieron y aplicaron con saña las ´legales´ LEYES DE NUREMBERG, terminaron sentados en el banquillo de los llamados JUICIOS DE NUREMBERG. ¿Justicia poética? Podría ser.

Lo que me repugna es pensar en todos aquellos carniceros que, por haber ganado la guerra, se fueron de rositas.