Antonio Caño destroza la táctica miserable de Pedro Sánchez: por qué es tóxico y radioactivo

El exdirector de El País, Antonio Caño, en su columna de este 30 de marzo de 2026 en The Objective, titula con una contundencia descomunal Pedro radioactivo:

«Sánchez se ha convertido en un tipo radioactivo que contamina todo lo que toca».

El analista político desmonta la imagen de Sánchez como un líder que desdibuja el prestigio de movimientos progresistas, poniendo en riesgo incluso la moderación. Lo detalla de una forma muy gráfica:

«Sánchez se ha convertido en un tipo radioactivo que contamina todo lo que toca. Contaminó a la izquierda, al feminismo y al pacifismo».

«Su izquierda es una fracción fanática de la sociedad que, simplemente, odia a la derecha y está dispuesta a todo para impedir que esta gobierne. Repito: todo. Pero esa porción, aunque mayor de lo que desearía cualquier demócrata, no es lo suficientemente grande como para volver a ganar jamás unas elecciones. Le sirvió la maniobra para consolidar su poder, pero, a cambio, se cargó la reputación de su partido».

Continúa subrayando los estragos personales que provoca: «Destruye a los personajes sobre los que se aúpa —Ábalos, Koldo, Cerdán, Yolanda Díaz… bienvenida María Jesús Montero, empieza a calentar Rufián— y arruina todas las causas a las que se suma». Aquí, el autor menciona irónicamente a las víctimas colaterales, enfatizando cómo Sánchez deteriora alianzas y reputaciones dentro del PSOE y más allá.

La crítica se vuelve más aguda al señalar un riesgo aún mayor: «Lo grave del último giro de guion es que la toxicidad de Sánchez acabe contaminando también la idea de moderación». Caño sostiene que esta toxicidad polariza a los votantes, llevándolos hacia extremos opuestos por un rechazo visceral hacia el líder.

Para finalizar, plantea el dilema electoral: «Existe una buena parte de los votantes que odia tanto a Sánchez que va a estar siempre en el bando contrario. Si él se dice moderado, ellos se irán con los radicales». Esta reflexión cierra su análisis, invitando a reconsiderar las estrategias políticas en España:

«La hipócrita apuesta de Sánchez por la moderación puede tener como consecuencia estimular el radicalismo. Quién sabe si no es incluso un efecto deseado. El único consuelo es que el descrédito del presidente del Gobierno es tal que difícilmente le servirá después de la Semana Santa».

Caño, exdirector de El País, presenta una pieza que resuena profundamente en el debate actual sobre liderazgo en España. Muy afinada y muy certera, en este tiempo tan gris que viven los españoles a las puertas de una nueva oportunidad para cambiar al Ejecutivo.