Una orden “desde arriba” fuerza la liberación del exdiputado podemita Serigne Mbayé tras un altercado con agentes en Usera

La Policía Nacional vive días de profunda inquietud interna tras el incidente ocurrido el pasado jueves en el distrito madrileño de Usera, donde la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbayé por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad terminó con una inesperada orden de puesta en libertad inmediata procedente, según fuentes policiales, de instancias superiores.

De acuerdo con el atestado policial, los hechos comenzaron a las 19:35 horas, cuando un vecino alertó al 091 sobre la presencia de dos individuos observando el interior de vehículos estacionados en una zona donde se habían registrado robos con violencia en días recientes. Dos agentes de paisano acudieron al lugar, se identificaron correctamente mostrando placa y carné profesional y solicitaron la documentación a los sospechosos.

Negativa a identificarse y enfrentamiento

Según el relato recogido en el informe policial, Mbayé reaccionó con una actitud desafiante ante la intervención. “Sé que sois policías, ¿y qué? No me voy a parar”, habría manifestado antes de intentar abandonar el lugar.

La situación derivó en un forcejeo durante el cual, siempre según el atestado, el exdiputado ofreció una “fuerte resistencia activa”, llegando presuntamente a propinar varios golpes a los agentes. Uno de ellos habría recibido un impacto en el estómago, otro en el rostro y un tercero resultó lesionado tras ser empujado contra una verja metálica, sufriendo daños en un dedo que requirieron asistencia sanitaria. En total, cinco agentes resultaron heridos en el transcurso de la intervención.

Concentración ante la comisaría y llamada decisiva

Tras la detención, Mbayé fue trasladado a la comisaría de la calle Primitiva Gañán. Poco después, alrededor de 200 personas se concentraron sin autorización frente a las dependencias policiales exigiendo su liberación y la de otros arrestados.

En ese contexto, según fuentes policiales consultadas, un alto responsable de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana realizó una llamada telefónica a la comisaría solicitando explicaciones por lo sucedido. La instrucción transmitida habría sido clara: proceder a la liberación inmediata del exdiputado porque “la orden venía de arriba”.

Liberación inmediata y críticas internas

Minutos después de la llamada, el dirigente político abandonó las dependencias policiales. El atestado subraya que la identificación se produjo a raíz de una denuncia ciudadana concreta y no por criterios raciales, cuestión especialmente relevante dado el discurso público mantenido por el propio Mbayé sobre el denominado “racismo institucional”.