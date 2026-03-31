Adrián Yacar: un perfil distinto que irrumpe en la política andaluza

En una política española cada vez más dominada por perfiles previsibles y discursos prefabricados, la aparición de Adrián Yacar como candidato de Se Acabó La Fiesta (SALF) a la Junta de Andalucía introduce un elemento poco habitual: alguien que llega desde fuera del circuito político tradicional con una trayectoria profesional reconocible y, sobre todo, verificable.

Yacar no procede de estructuras partidistas ni de carreras construidas a base de cargos orgánicos. Su paso por la Policía Nacional, especialmente en unidades dedicadas a la localización de fugitivos, configura una carta de presentación sólida en un ámbito —la seguridad— que durante años ha sido tratado más desde el debate ideológico que desde la experiencia práctica.

Experiencia real en seguridad

Haber trabajado en operaciones complejas y colaboraciones internacionales no convierte automáticamente a nadie en buen político, pero sí aporta algo escaso en las instituciones: conocimiento directo del funcionamiento del Estado sobre el terreno. Ese bagaje explica buena parte de su discurso actual.

Frente a la retórica habitual, Yacar insiste en conceptos como eficacia, coordinación institucional y responsabilidad pública, ideas que conectan con una parte creciente de ciudadanos cansados de la política entendida como espectáculo permanente.

Del uniforme a la innovación tecnológica

Su transición al ámbito empresarial y tecnológico también resulta significativa. En lugar de acomodarse tras su etapa profesional, apostó por proyectos vinculados a la inteligencia artificial y el análisis de datos, un campo que cada vez influye más en la economía y la gestión pública.

Este paso refuerza una imagen de perfil híbrido —seguridad y tecnología— poco común en la política autonómica española y especialmente atractivo para un electorado joven que demanda modernización real y oportunidades laborales ligadas a la innovación.

Una propuesta centrada en la gestión

Uno de los puntos fuertes de su propuesta es precisamente esa mirada hacia el futuro. Mientras muchos discursos políticos siguen anclados en debates del pasado, Yacar plantea digitalización administrativa, apoyo al emprendimiento y reducción de burocracia como herramientas para dinamizar la economía andaluza.

No se trata únicamente de promesas abstractas, sino de trasladar metodologías del sector privado a una administración frecuentemente percibida como lenta e ineficiente.

El reto: convertir el perfil profesional en liderazgo político

Eso no significa que su camino esté libre de desafíos. Gobernar Andalucía implica gestionar una maquinaria institucional compleja y enfrentarse a inercias políticas profundamente arraigadas. Pero, a diferencia de otros candidatos construidos únicamente desde la comunicación política, Yacar parte de una experiencia profesional que le permite hablar de gestión desde la práctica y no solo desde la teoría.

Una renovación que despierta interés

Quizá ahí resida la razón principal de la atención que empieza a generar su figura: representa una renovación de perfiles más que un simple relevo de siglas. No se presenta como político de toda la vida, sino como profesional que decide dar el paso a la política en un momento de evidente desgaste institucional.

En un escenario marcado por la desconfianza ciudadana, perfiles como el suyo abren un debate necesario: si las instituciones necesitan menos discurso y más ejecución. Adrián Yacar aún tiene que demostrar su capacidad electoral y su solvencia política a gran escala, pero su irrupción ya señala algo relevante: una parte del electorado busca gestores con experiencia real, visión tecnológica y voluntad de romper inercias.

Y eso, en la Andalucía política actual, no es un detalle menor.

DAVID IZQUIERDO