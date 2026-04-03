Pasíon

Quizá estuve allí

Crucifixión

Pasión y Crucifixión de Cristo
Pasión y Crucifixión de Cristo. PD
El gran misterio de la Sábana Santa al descubierto: forenses y palinólogos demuestran los hechos narrados en los Evangelios

El gran misterio de la Sábana Santa al descubierto: forenses y palinólogos demuestran los hechos narrados en los Evangelios

Has caído frente a mi casa, abatido, mas no derrotado ni vencido, y al hacerlo me ha parecido oír una voz que por mi nombre me llamaba.

Entonces he sentido tus ojos buscando los míos, y, cobarde, he bajado la mirada; tal vez por no ver tu rostro malherido, o acaso por no querer reconocer que era a mí a quien llamabas.

Pero no has insistido, porque Tú, Señor, nunca fuerzas ni avasallas.

Pero ya no has dicho nada. Tan solo he sentido un mudo silencio, roto por el suspiro de una lágrima que escapa. Una lágrima por mi, que me ha dolido, como al corazón duele la espada.

Y al sentir como la vergüenza incendiaba mi rostro, por segunda vez he vuelto a bajar la mirada, y al hacerlo he oído un apagado quejido…, un ahogado gemido y luego nada, tan solo el arrastrar de unos pasos que cuesta arriba se alejaban.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

