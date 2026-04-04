Cuatro puntos

¿Cuándo falleció Jesucristo?

La Iglesia Católica, para variar, ni confirma, ni desmiente, sino todo lo contrario.

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Un reciente estudio, difundido por EWTN News, basado en las investigaciones del especialista cristiano Jimmy Akin, propone como fecha más probable de la muerte de Jesucristo, el viernes 3 de abril del año 33 d.C., aproximadamente a las tres de la tarde.

Dicha aseveración se justifica en base a cuatro puntos:

  • 1º Los cuatro Evangelios coinciden en que la crucifixión ocurrió un viernes, el “día de la preparación”, antes del sábado.
  • 2º Cruzando los registros históricos del gobernador romano Poncio Pilato, y el sumo sacerdote Caifás, (ambos en el cargo entre los años 26 y 36 d.C.), con los datos evangélicos que fechan el inicio de la vida pública de Juan el Bautista, en el año 29 d.C..
  • 3º El estudio de Akin, utiliza la astronomía, a la hora de determinar en qué años de ese periodo la víspera de la Pascua judía, cayó en viernes, reduciendo las posibilidades a solo dos años: El año 30, o el 33, d.c.
  • 4º Así mismo, señala el investigador que los registros astronómicos, también coinciden con el relato evangélico, cuando este habla de un oscurecimiento del cielo ese día, cuadrándolo con  el dato histórico del día y la hora, del eclipse lunar parcial, que habría sido visible desde Jerusalén, según recoge el  registro astronómico.

La Iglesia Católica, para variar, ni confirma, ni desmiente, sino todo lo contrario.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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