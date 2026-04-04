¿Cuándo falleció Jesucristo?

Un reciente estudio, difundido por EWTN News, basado en las investigaciones del especialista cristiano Jimmy Akin, propone como fecha más probable de la muerte de Jesucristo, el viernes 3 de abril del año 33 d.C., aproximadamente a las tres de la tarde.

Dicha aseveración se justifica en base a cuatro puntos:

1º Los cuatro Evangelios coinciden en que la crucifixión ocurrió un viernes, el “día de la preparación”, antes del sábado.

2º Cruzando los registros históricos del gobernador romano Poncio Pilato, y el sumo sacerdote Caifás, (ambos en el cargo entre los años 26 y 36 d.C.), con los datos evangélicos que fechan el inicio de la vida pública de Juan el Bautista, en el año 29 d.C..

3º El estudio de Akin, utiliza la astronomía, a la hora de determinar en qué años de ese periodo la víspera de la Pascua judía, cayó en viernes, reduciendo las posibilidades a solo dos años: El año 30, o el 33, d.c.

4º Así mismo, señala el investigador que los registros astronómicos, también coinciden con el relato evangélico, cuando este habla de un oscurecimiento del cielo ese día, cuadrándolo con el dato histórico del día y la hora, del eclipse lunar parcial, que habría sido visible desde Jerusalén, según recoge el registro astronómico.

La Iglesia Católica, para variar, ni confirma, ni desmiente, sino todo lo contrario.