José Manuel García Albarrán: «La verdad que nos ocultaron, nos ocultan y nos ocultarán»

Javier Gómez Bermúdez, exmagistrado de la Audiencia Nacional, que destacó por la firmeza en la lucha contra el terrorismo de ETA impulsando la llamada “Doctrina Parot”fue ponente en el juicio del 11M (atentados en trenes de Atocha del año 2004) y cuando ya habían transcurrido más de tres años y se había celebrado el juicio dijo “en petit comité”: “La verdad de lo ocurrido el 11M es tan terrible que España no está preparada para conocerla”

¿A que verdad se refería?

Se han vertido ríos de tinta y se han escrito varios libros basados en las investigaciones, unas oficiales y otras hechas por investigadores privados ajenos al gobierno y basadas en la numerosa documentación que generó el sumario del juicio por los atentados del 11M que comenzó el 15 de febrero de 2007 en la Audiencia Nacional y que el Supremo ‘dio por cerrado’ el 17 de julio de 2008.

Atendiendo a la lectura de lo publicado en la prensa y de lo escrito en los libros sobre este tema, siguen quedando serias dudas sobre la actuación de los políticos, sobre la implicación de servicios secretos extranjeros, sobre la verdadera autoría, sobre los distintos explosivos empleados, sobre la furgoneta vieja aparcada días antes en otro lugar de Madrid y trasladada ‘a posteriori’ de lugar y en la que aparecieron cintas con versos del Corán, sobre el piso trampa de Leganés en donde, al parecer ‘se inmolaron’ parte de los terroristas marroquíes y sobre la mochila número 14 que no estalló y que al parecer ‘fue trasladada’ sin ningún tipo de prevención al pabellón de IFEMA, lugar convertido en un tanatorio, en donde se encontraban los más de 200 cadáveres de víctimas de las explosiones en los trenes de Atocha que, por cierto, fueron sometidos al desguace sin esperar a completar el análisis minucioso de los peritos para encontrar pruebas concluyentes de los restos de explosivos y de las mochilas u otros objetos que podrían haber pertenecido a los autores de la execrable matanza.

Todo sorprendente… ¿Verdad?

Hay que recordar que el terrible atentado ocurrió el día 11 de marzo, es decir dos días antes de las Elecciones Generales que se celebraron el 13M, siendo por tanto el día 12 la ‘jornada de reflexión’, que fue ‘empleada ilegalmente’ con fines partidistas a través de declaraciones en distintos medios al objeto de presionar al Gobierno de Aznar para que en tan solo 24 horas ‘esclareciese la autoría’ de unos atentados que pasados 12 años aún arrojan pocas ‘luces’ y muchas ‘sombras’, y que han generado innumerables dudas.

Como saben, las Elecciones Generales del 13M, contra todo pronóstico, las ganó el PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, con una ventaja del 4,9%, al PP liderado por Mariano Rajoy relevando así al gobierno presidido por José María Aznar que fue Presidente las dos anteriores legislaturas (1996-2004) y que cumplió su palabra de gobernar solo dos legislaturas.

Todo ello rodeado de un misterio y de una sospecha razonable que nos lleva a recordar las palabras ya citadas en el comienzo de este artículo y atribuidas al magistrado Javier Gómez Bermúdez.

Tras el 11M la vida política siguió con un socialismo rancio y resentido impuesto por Zapatero que introdujo una ya desechada fórmula para ‘movilizar’ a sus bases y ganar nuevos adeptos…

el “guerra-civilismo” y su falsa “memoria histórica” algo que se debe sumar a su ‘debe’ porque en su ‘haber’ constará siempre la ‘polarización’ producida en nuestra sociedad al resucitar solo una parte de los horrores vividos en la guerra civil y reescribir evidentemente, con fines partidistas, una página de nuestra historia que creíamos se había sellado con la aprobación de la Constitución de 1978.

La Historia ya está escrita y su contribución a tergiversarla y culpabilizar solamente al bando Nacional ‘ganador’ de la guerra ya quedó y está quedando en entredicho, circunstancia que ha continuado con Sánchez, que la rebautizó con el calificativo de “memoria democrática” dando una idea de lo que pudiera ser, ha sido y está siendo una ‘falsa democracia’.

Zapatero consiguió además “grandes logros” económicos que dejaron la siguiente herencia:

Sector eléctrico: 26.000 millones de déficit de tarifa que en 2003 era de ‘sólo’ 1.000 millones, todo ello gracias a las ‘primas’ a energías renovables.

Sanidad de las Comunidades Autónomas llegó a acumular una morosidad de 500 a 700 días para pagar las facturas a los proveedores.

La deuda financiera de las empresas del ‘Grupo Fomento’, que en 2011 tenía un ratio de endeudamiento del 83%.

Compromisos asumidos sin crédito presupuestario previsto: los 1.782 millones de euros aprobados en 2012 para Defensa y los 166 millones del Ministerio de Agricultura que tuvo que asumír el gobierno entrante de Rajoy.

Sector financiero: siguieron la costumbre de“dar la patada” a los problemas ‘invirtiendo dinero público’ para que las cosas no estallaran, lo que ocasionó al sistema bancario un déficit de solvencia de 57.000 millones de euros.

Nefasta negociación del marco financiero plurianual con la UE, sufriendo una pérdida para España de 31.000 millones de euros de los fondos de cohesión y un aumento de nuestras contribuciones de 19.400 millones de euros. ¡Gran negocio!

Ayudas públicas al sector naval (Tax lease) que fueron ‘declaradas ilegales’ por la UE, provocando la paralización de nuevas contrataciones y la devolución de las ayudas percibidas desde el año 2007.

Pérdidas en Paradores Nacionales por la mala gestión y gasto inasumible entre 2004/2011 presentando unas pérdidas acumuladas de 77 millones de euros.

José Luis Rodríguez Zapatero dejó una deuda pública que aumentó del 39,4% al 69,5% del PIB, superando los ¡700.000 millones de euros!

Una vez más ‘la alegría en el gasto’ o mejor, ‘el despilfarro’ de un gobierno socialista dejó una voluminosa deuda que tuvo que asumir… ‘el siguiente gobierno de la derecha’. Pero, eso sí, a costa de los recortes que sufrimos todos los ciudadanos sin tener culpa de ello, por la mala gestión y la falta de previsión.

Pues, como dicen los toreros, vamos a ir “atándonos los machos” porque la que se avecina no va a tener nada que ver con lo que dejó Zapatero.

Claro que ellos lo tienen claro… la culpa la tendrá, si pierden, el nuevo gobierno de la derecha y los ‘comegambas’ -Sindicatos UGT y CCOO- que hasta ahora han estado comprados y callados, llenarán las calles de ‘radicales’ agradecidos que ‘llevan 8 años sin pegar palo al agua’, para reventar el difícil funcionamiento de un País que ellos han dejado endeudado en más de 1 billón 800 mil millones de euros.. ¡Eso que sepamos!

Suerte a todos… los que se la merezcan.