Ramiro Grau Morancho: «Católicos y fariseos»

Ramiro Grau Morancho: "Católicos y fariseos"
Archivado en: Columnistas

¿España sigue siendo un Estado católico, y los españoles profesamos, mayoritariamente, la religión católica…?

Lo dudo mucho, la verdad.

Respecto a la primera pregunta, la Constitución “atea” del 78 dice, en su artículo 16, en sede de derechos fundamentales que: “3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal…”.

Asimismo que: “Los poderes políticos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Y las demás confesiones, ergo se está apoyando públicamente a los musulmanes, por ejemplo, a los judíos, y a todo hijo de vecino que se registre como una confesión religiosa en los archivos del Ministerio de Justicia.

Es más, el régimen comunista sanchista ataca todo lo que puede a la Iglesia Católica, y solo hay que ver su ofensiva contra los “abusos” por parte de una minoría de sacerdotes y religiosos, el desmantelamiento del Valle de los Caídos, etc.

La jerarquía eclesiástica, timorata y cobarde, se pliega a colaborar con quienes quieren acabar con la religión católica, a cambio de las treinta monedas de la X en la declaración de la renta, las exenciones fiscales y los conciertos para sus centros educativos…

Podríamos decir, o al menos así lo veo yo, que los católicos de a pie, los seglares, estamos solos, completamente solos, frente a un régimen que quiere acabar con la fe católica (no con la musulmana o la judía, por ejemplo), y con unos Obispos que son indignos sucesores de los Apóstoles, en términos generales, y con alguna –rara- excepción.

Y luego hay una gran masa de católicos “de rebajas”, que manifiestan públicamente su fe…, pero solo una semana al año, en Semana Santa.

¿Y qué hacen las cincuenta y una semanas restantes…?

Pues mirar para otro lado, y vivir su religiosidad internamente, en el mejor de los casos, pero sin hacer pública su catolicidad, y su desagrado con las “políticas” del régimen totalitario sanchista.

Estos días vemos las calles llenas de “católicos”, muchos de ellos por tradición, por costumbre, por cultura, para ver y ser vistos, pero sin tener claro porqué salen realmente a las calles…, y se esconden el resto del año.

Es decir, son  fariseos.

Que Dios y la Virgen del Pilar nos den fuerzas para manifestar públicamente nuestra fe, ante todo el  mundo, sin miedo a las críticas o reproches, sobre todo de aquellos que dicen ser agnósticos, pero que, en realidad, son ateos, y muchos de ellos, anticlericales.

Feliz Pascua de Resurrección, amigos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PERFUMES Y FRAGANCIAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]