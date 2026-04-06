¿Es Sánchez el autor de la letra Vamos a contar mentiras?

Los autores de la popular canción Vamos a contar mentiras no son, al parecer, Matias Ivan Zaidman y Popular Domain, sino que podría ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con letra de Irene Lozano y música de María Jesús Montero.

La confusión de estos años se debería, según las últimas investigaciones, a un error de la SGAE que subsanará cuando se verifiquen otros muchos datos.

La escribana del susodicho la pudo copiar y firmar una tarde en que ambos, de pequeñitos, bebían Cola Cao y jugaban despacio al pilla-pilla.

En un determinado momento, Pedrito empezó a improvisar la letra, que rauda escribió en papel la amanuense. La letra, recuerden, dice:

Ahora que vamos despacio

Ahora que vamos despacio

Vamos a contar mentiras, tralará

Vamos a contar mentiras, tralará

Vamos a contar mentiras

Por el mar corren las liebres

Por el mar corren las liebres

Por el monte las sardinas, tralará

Por el monte las sardinas, tralará

Por el monte las sardinas

Salí de mi campamento

Salí de mi campamento

Con hambre de seis semanas, tralará

Con hambre de seis semanas, tralará

Con hambre de seis semanas

Me encontré con un ciruelo

Me encontré con un ciruelo

Cargadito de manzanas, tralará

Cargadito de manzanas, tralará

Cargadito de manzanas

Empecé a tirarle piedras

Empecé a tirarle piedras

Y caían avellanas, tralará

Y caían avellanas, tralará

Y caían avellanas

Con el ruido de las nueces

Con el ruido de las nueces

Salió el amo del peral, tralará

Salió el amo del peral, tralará

Salió el amo del peral

Chiquillo, no tires piedras

Chiquillo, no tires piedras

Que no es mío el melonar, tralará

Que no es mío el melonar, tralará

Que no es mío el melonar

Ahora que vamos deprisa

Ahora que vamos deprisa

No contamos más mentiras, tralará

No contamos más mentiras, tralará

No contamos más mentiras

Como ha escrito Ignacio Camacho en ABC “…el concepto de verdad, sin necesidad de ponerlo en mayúscula, y el nombre de Pedro conforman un oxímoron, una paradoja, una palmaria contradicción de términos….Si alguien metiera un polígrafo en la Moncloa es bastante probable que se fundiesen sus circuitos eléctricos; allí lo que no es engaño es enredo y lo que no es propaganda es encubrimiento…Cuando el sanchismo entra por la puerta, la verdad busca una ventana para salir corriendo”.

La investigación sigue.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL