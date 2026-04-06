Posible descubrimiento

¿Es Sánchez el autor de la letra Vamos a contar mentiras?

Hay que verificar aún muchos datos

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Pedro Sánchez 'Pinocho' (PSOE). pp
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Los autores de la popular canción Vamos a contar mentiras no son, al parecer, Matias Ivan Zaidman y Popular Domain, sino que podría ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con letra de Irene Lozano y música de María Jesús Montero.

La confusión de estos años se debería, según las últimas investigaciones, a un error de la SGAE que subsanará cuando se verifiquen otros muchos datos.

La escribana del susodicho la pudo copiar y firmar una tarde en que ambos, de pequeñitos, bebían Cola Cao y jugaban despacio al pilla-pilla.

En un determinado momento, Pedrito empezó a improvisar la letra, que rauda escribió en papel la amanuense. La letra, recuerden, dice:

Ahora que vamos despacio
Ahora que vamos despacio
Vamos a contar mentiras, tralará
Vamos a contar mentiras, tralará
Vamos a contar mentiras

Por el mar corren las liebres
Por el mar corren las liebres
Por el monte las sardinas, tralará
Por el monte las sardinas, tralará
Por el monte las sardinas

Salí de mi campamento
Salí de mi campamento
Con hambre de seis semanas, tralará
Con hambre de seis semanas, tralará

Con hambre de seis semanas

Me encontré con un ciruelo
Me encontré con un ciruelo
Cargadito de manzanas, tralará
Cargadito de manzanas, tralará
Cargadito de manzanas

Empecé a tirarle piedras
Empecé a tirarle piedras
Y caían avellanas, tralará
Y caían avellanas, tralará
Y caían avellanas

Con el ruido de las nueces
Con el ruido de las nueces
Salió el amo del peral, tralará
Salió el amo del peral, tralará
Salió el amo del peral

Chiquillo, no tires piedras
Chiquillo, no tires piedras
Que no es mío el melonar, tralará
Que no es mío el melonar, tralará
Que no es mío el melonar

Ahora que vamos deprisa
Ahora que vamos deprisa
No contamos más mentiras, tralará
No contamos más mentiras, tralará
No contamos más mentiras

Como ha escrito Ignacio Camacho en ABC “…el concepto de verdad, sin necesidad de ponerlo en mayúscula, y el nombre de Pedro conforman un oxímoron, una paradoja, una palmaria contradicción de términos….Si alguien metiera un polígrafo en la Moncloa es bastante probable que se fundiesen sus circuitos eléctricos; allí lo que no es engaño es enredo y lo que no es propaganda es encubrimiento…Cuando el sanchismo entra por la puerta, la verdad busca una ventana para salir corriendo”.

La investigación sigue.

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Autor

Jorge del Corral y Díez del Corral

Hijo, hermano y padre de periodistas, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Ha trabajado en cabeceras destacadas como ABC y Ya. Fue uno de los fundadores de Antena 3 TV. Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y del Grupo Crónica, creador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV) y fundador de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). Un histórico de la agencia EFE, donde fue subdirector y corresponsal en Roma.

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