¿Es Sánchez el autor de la letra Vamos a contar mentiras?

Los autores de la popular canción Vamos a contar mentiras no son, al parecer, Matias Ivan Zaidman y Popular Domain, sino que podría ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con letra de Irene Lozano y música de María Jesús Montero.
La confusión de estos años se debería, según las últimas investigaciones, a un error de la SGAE que subsanará cuando se verifiquen otros muchos datos.
La escribana del susodicho la pudo copiar y firmar una tarde en que ambos, de pequeñitos, bebían Cola Cao y jugaban despacio al pilla-pilla.
En un determinado momento, Pedrito empezó a improvisar la letra, que rauda escribió en papel la amanuense. La letra, recuerden, dice:
Ahora que vamos despacio
Ahora que vamos despacio
Vamos a contar mentiras, tralará
Vamos a contar mentiras, tralará
Vamos a contar mentiras
Por el mar corren las liebres
Por el mar corren las liebres
Por el monte las sardinas, tralará
Por el monte las sardinas, tralará
Por el monte las sardinas
Salí de mi campamento
Salí de mi campamento
Con hambre de seis semanas, tralará
Con hambre de seis semanas, tralará
Con hambre de seis semanas
Me encontré con un ciruelo
Me encontré con un ciruelo
Cargadito de manzanas, tralará
Cargadito de manzanas, tralará
Cargadito de manzanas
Empecé a tirarle piedras
Empecé a tirarle piedras
Y caían avellanas, tralará
Y caían avellanas, tralará
Y caían avellanas
Con el ruido de las nueces
Con el ruido de las nueces
Salió el amo del peral, tralará
Salió el amo del peral, tralará
Salió el amo del peral
Chiquillo, no tires piedras
Chiquillo, no tires piedras
Que no es mío el melonar, tralará
Que no es mío el melonar, tralará
Que no es mío el melonar
Ahora que vamos deprisa
Ahora que vamos deprisa
No contamos más mentiras, tralará
No contamos más mentiras, tralará
No contamos más mentiras
Como ha escrito Ignacio Camacho en ABC “…el concepto de verdad, sin necesidad de ponerlo en mayúscula, y el nombre de Pedro conforman un oxímoron, una paradoja, una palmaria contradicción de términos….Si alguien metiera un polígrafo en la Moncloa es bastante probable que se fundiesen sus circuitos eléctricos; allí lo que no es engaño es enredo y lo que no es propaganda es encubrimiento…Cuando el sanchismo entra por la puerta, la verdad busca una ventana para salir corriendo”.
La investigación sigue.
JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL