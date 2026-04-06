Tal vez

Una vez me dijo el diablo

Tal vez con música

Maldad
Maldad. PD
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Pedro Sánchez &#039;Pinocho&#039; (PSOE)

¿Es Sánchez el autor de la letra Vamos a contar mentiras?

En cierta ocasión, el diablo me dijo que el responsable del mal en el Mundo no era él, sino yo.

Es decir, el imperfecto ser humano, tal como Dios lo creó.

Perversa y sibilina afirmación, como no podía ser de otra manera, viniendo del gran tentador.

En otras palabras, que el origen del mal en el mundo es el hombre, (varón/hembra), pero por culpa de Dios. ¡Qué listo!

La respuesta que le di, no tuve ni que pensarla, sino que salió disparada como un resorte: “Dios no creó al hombre perfecto, ni imperfecto; Dios creó al hombre libre”.

Dicho esto, miré al cielo, sonreí, y dije gracias.

Porque en aquellos momentos, no solo me sentía en armonía con Dios, sino también en sintonía; algo tan maravilloso que no se puede describir con palabras.

Tal vez con música.

Tal vez.

 

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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