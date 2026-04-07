Bien está pedirle a Dios algo, pero no seamos tan soberbios como para además decirle cómo lo tiene que hacer. Dios no es un niño; los niños somos nosotros.

Dios no es un mago que actúa mediante una varita mágica haciendo imposibles, porque sería ir contra las leyes con las que creó el Universo, y eso sería caer en la contradicción.

Porque Dios es Todopoderoso, pero no contradictorio; porque la contradicción es imperfección, y Dios es perfecto.

Los milagros no consisten en hacer posible lo imposible, sino en hacer posible lo que parecía imposible; lo que para nosotros lo es.

El cristianismo no es un cuento de hadas, con milagros a golpe de varita mágica.

En la vida hay milagros a diario, pero hay que ganarlos a base de fe, esfuerzo y constancia; pero sobre todo saberlos ver; reconocer.

En este mundo no hay hadas; aunque brujas no faltan; no tienes más que encender la televisión si las quieres ver.