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En este mundo no hay hadas; aunque brujas no faltan

Lo imposible

No tienes más que encender la televisión si las quieres ver

Pareja, sentimiento
Pareja, sentimiento. PD
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Bien está pedirle a Dios algo, pero no seamos tan soberbios como para además decirle cómo lo tiene que hacer. Dios no es un niño; los niños somos nosotros.

Dios no es un mago que actúa mediante una varita mágica haciendo imposibles, porque sería ir contra las leyes con las que creó el Universo, y eso sería caer en la contradicción.

Porque Dios es Todopoderoso, pero no contradictorio; porque la contradicción es imperfección, y Dios es perfecto.

Los milagros no consisten en hacer posible lo imposible, sino en hacer posible lo que parecía imposible; lo que para nosotros lo es.

El cristianismo no es un cuento de hadas, con milagros a golpe de varita mágica.

En la vida hay milagros a diario, pero hay que ganarlos a base de fe, esfuerzo y constancia; pero sobre todo saberlos ver; reconocer.

En este mundo no hay hadas; aunque brujas no faltan; no tienes más que encender la televisión si las quieres ver.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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