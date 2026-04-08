Ramiro Grau Morancho: «Causalidades judiciales preocupantes»

Comienza el juicio en el Tribunal Supremo por el caso Ábalos, o caso PSOE, por la trama de las mascarillas (mal llamado caso Koldo), que yo denuncié en primer lugar, y “casualmente” la Audiencia Nacional contraprograma con el juicio contra un ex ministro del PP, para que todo quede en tablas…

Muy casual todo, claro que yo no creo en las casualidades, y sí en las causalidades.

Sobre la Audiencia Nacional yo dije lo que tenía que decir en mi artículo Los Monseñores de la Justicia, que creo estará todavía en internet, y ha sido republicado en alguno de mis libros sobre temas judiciales.

Y sobre la corrupción del PP y del PSOE, y la necesidad de limpiar nuestra putrefacta sociedad, más bien suciedad, he opinado en el artículo El voto útil es el voto inútil, que también estará colgado en la blogosfera.

Esta mañana, al saludar a un amigo en la cafetería, le he dicho que estaba muy moreno, pues pasó unos días en la playa, y me ha contestado diciéndome que en realidad lo que está es negro, y no me extraña…

Es como estamos la mayoría de los españoles ante el tsunami de corrupción que nos circunda y ahoga.

Ambas corrupciones, la pepera y la socialista, son igualmente condenables, pero no debemos olvidar que el PSOE lleva casi ocho años mandando en España, y que toda la mierda de los últimos años, es única y exclusivamente responsabilidad suya.

Y que Ábalos no era un ministro más, sino que era el número 2 del partido, más bien partida, como Secretario de Organización, y alter ego del sátrapa Secretario General, Pedro Sánchez.

Confío en la Justicia, y como siempre digo, si un jurista no cree en la fuerza del Derecho, lo mejor que puede hacer es colgar la toga, y dedicarse a otra cosa…

Estoy seguro de que ambos Tribunales, el Supremo y la Audiencia Nacional, pondrán las cosas en su sitio, y dictarán Sentencias en Justicia, y con arreglo a Derecho.

Al fin y al cabo, es función del poder judicial embridar al poder político, dentro de los cauces constitucionales y legales.

Que así sea.