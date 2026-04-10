Sentimiento versus Pensamiento: La última batalla

El pensamiento, la razón y la lógica, nos confunde, una y otra vez, tratando de acallar a un sentimiento que se subleva.

El pensamiento nos intenta vender la validez de un sistema que es el menos malo, negándonos la posibilidad de algo mejor, en un criminal ejercicio de anonadar y esquilmar, el mínimo atisbo la esperanza.

El sentimiento, por su parte, nos dice que el pensamiento, melindre y adocenado, está tan pervertido y agotado, como el propio sistema que defiende y manipula.

Y es que, el pensamiento, nos incita a observar todo lo que nos rodea, construyendo entonces soluciones en base a unos datos mediatizados, que, por subvencionados, siempre serán falsos.

La solución comenzará a partir del momento que el observador se convierta en observado. Tan sólo entonces, amén de cabrearnos mucho, seremos capaces de ver el bosque en su totalidad, sin árboles que nos tapen la vista. Tan sólo entonces podremos ver dónde está la salida de este infernal bosque, donde la escuadra del mandil, nos tiene atrapados.

Personalmente soy partidario de hacer lo que hizo Alejandro Magno, cuando le pusieron delante un nudo imposible de deshacer, llamado ´ nudo gordiano´, cuya leyenda decía que aquel que fuera capaz de soltarlo, conquistaría Asia. Alejandro, sin pensarlo dos veces, desenvainó la espada, y lo cortó de un tajo.

Y es que, cuando son los tiranos quienes marcan las reglas, como putos amos y señores del monopolio de la violencia, nada mejor que saltárselas, con un golpe bajo, que los dejará tan desconcertados y sorprendidos, como dolidos sus huevos esclafados.