Parvulario, colegio, escuela profesional, universidad.

Desde que nacemos se nos prepara para el día de mañana, encauzando nuestra educación y esfuerzo, sin más fin que el de sobrevivir en una sociedad cada vez más competitiva y deshumanizada, donde el codazo y la zancadilla, son los sempiternos compañeros de viaje.

Intelectualmente mis neuronas pueden ver razonable, y hasta proporcionada, la tensión a la que somos sometidos desde que nacemos, a cambio de ser una pieza del engranaje social.

Sin embargo, mi alma se rebela cuando pone encima de la mesa todo ese esfuerzo, dolor, sacrificio y sufrimiento que pasamos en esta vida, y se pregunta a cambio de qué… ¿de 80 veranos…? ¿de 80 Navidades…? ¿de 80 fiestas de cumpleaños…?

Y eso los que llegan a 80, si no se quedan antes por el camino, desmadejados en la cuneta de la vida, como un juguete roto y olvidado. Amortizado.

Es entonces cuando el alma se rebela ante la desproporción existente entre el esfuerzo y la corta y frágil vida humana.

Y se rebela mientras la mente calla por no saber qué decir, en torpe complicidad con unas finitas neuronas que indolentes bostezan el sueño de los imbéciles.