Es entonces cuando el alma se rebela

80 veranos

Ante la desproporción existente entre el esfuerzo y la corta y frágil vida humana

Playa, verano, mar
Playa, verano, mar. PD
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Parvulario, colegio, escuela profesional, universidad.

Desde que nacemos se nos prepara para el día de mañana, encauzando nuestra educación y esfuerzo, sin más fin que el de sobrevivir en una sociedad cada vez más competitiva y deshumanizada, donde el codazo y la zancadilla, son los sempiternos compañeros de viaje.

Intelectualmente mis neuronas pueden ver razonable, y hasta proporcionada, la tensión a la que somos sometidos desde que nacemos, a cambio de ser una pieza del engranaje social.

Sin embargo, mi alma se rebela cuando pone encima de la mesa todo ese esfuerzo, dolor, sacrificio y sufrimiento que pasamos en esta vida, y se pregunta a cambio de qué…  ¿de 80 veranos…? ¿de 80 Navidades…? ¿de 80 fiestas de cumpleaños…?

Y eso los que llegan a 80, si no se quedan antes por el camino, desmadejados en la cuneta de la vida, como un juguete roto y olvidado. Amortizado.

Es entonces cuando el alma se rebela ante la desproporción existente entre el esfuerzo y la corta y frágil vida humana.

Y se rebela mientras la mente calla por no saber qué decir, en torpe complicidad con unas finitas neuronas que indolentes bostezan el sueño de los imbéciles.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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