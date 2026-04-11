Ketty Garat sobre el triunfo del Periodismo, el poder reparador de la Justicia, los paniaguados mediáticos y el Gobierno Sánchez

Ketty Garat titula hoy su columna en The Objective: El poder reparador de la Justicia y el triunfo del periodismo.

Publicada el 11 de abril de 2026, la autora inicia su reflexión con una idea central: la Justicia tiene la capacidad de sanar heridas al sacar a la luz verdades que han permanecido ocultas, mientras que el periodismo se erige victorioso a pesar de los esfuerzos del poder por silenciarlo.

Garat, periodista con un amplio recorrido en investigaciones delicadas, pone en evidencia cómo el Tribunal Supremo ha revelado hechos sobre José Luis Ábalos, exsecretario todopoderoso de Organización del PSOE.

El Gobierno Sánchez, por su parte, guarda un «aterrador silencio» ante estas revelaciones que corroboran lo que medios como el suyo habían informado previamente.

Esta columna no solo reivindica su trabajo, sino que también critica a aquellos colegas que han mirado «por encima del hombro» a quienes se atrevieron a informar.

“No hablo desde la soberbia ni desde el orgullo, sino desde la indignación porque, todavía hoy, algunos compañeros nos miren por encima del hombro. Muchos lo hacen por envidia, sin duda; otros son quienes, atrapados por la arrogancia y la vanidad, no pueden aceptar sus errores, cayendo en la misma trampa que el poder: culpar a los periodistas por los hechos que relatan.”

La autora enfatiza que lo realmente «obsceno» es el comportamiento de Ábalos, no las noticias que lo expusieron.

Periodistas como ella han tenido el valor de señalar el «elefante en la habitación», poniendo el foco en redes de influencias que aprovecharon su vulnerabilidad hacia las mujeres para llevar a cabo negocios turbios.

“Lo obsceno siempre fue el comportamiento de Ábalos, no nuestras noticias. Nosotros sí nos atrevimos a hablar del elefante en la habitación. Y claro que la prostitución es un hecho relevante. Porque lo importante no son las prostitutas, sino quién las paga y para qué.”

Garat describe cómo empresarios y políticos supieron explotar el «talón de Aquiles» de Ábalos: su relación con las mujeres.

Esta situación llevó a su destitución y ahora clava «el último clavo en el ataúd político» del exdirigente socialista. Mientras la verdad sale a flote en los tribunales, el Ejecutivo opta por ignorar este asunto, reafirmando así la importancia del periodismo.

En un segundo bloque textual, la columnista celebra este desenlace:

“La clave está en los empresarios y políticos que vieron en Ábalos una oportunidad para hacer negocios mientras le distraían con su talón de Aquiles: las mujeres. Son las prostitutas las que motivaron su destitución y son ellas las que han puesto el último clavo en el ataúd político del exsecretario de Organización del PSOE. Mientras aflora la verdad en el Tribunal Supremo, el Gobierno continúa sumido en un atronador silencio. Es el triunfo del periodismo, a pesar de los brutales intentos del poder para frenarlo. Ahora sí, ha triunfado la verdad.”

Este texto, dividido en dos párrafos que respetan al original, refleja tanto la indignación de Garat como su victoria ética.

Defiende un periodismo valiente en España, donde episodios como los relacionados con Villarejo —comisario vinculado a filtraciones— evidencian que los reporteros buscan fuentes privilegiadas más allá de una ética intachable.

La columna entrelaza críticas al poder con una defensa profesional sólida, recordando siempre que la verdad prevalece cuando actúa la Justicia.

La reflexión de Garat resuena en un entorno marcado por tensiones mediáticas, donde rivalidades y arrogancias sectoriales colisionan con realidades judiciales. Su voz periodística concluye con rotundidad: al fin y al cabo, la verdad ha recuperado terreno.