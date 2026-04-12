Jiménez Losantos denuncia sarcástico que en el TS se pueda declarar enmascarado o por escrito, pero no decir ‘puta’

Federico Jiménez Losantos publica hoy una columna que resume con una sola frase la paradoja más flagrante del juicio más importante de la democracia española reciente. Y la frase es la del título, que no necesita explicación adicional porque se explica sola.

Se titula En el Supremo se puede declarar enmascarado y por escrito, pero no se puede decir «puta», y aparece en Libertad Digital este 12 de abril de 2026.

En el Tribunal Supremo que juzga la trama más grave de corrupción vinculada al partido gobernante, la presidenta del Congreso de los Diputados puede declarar por escrito. Un ministro en activo puede declarar por escrito. Una testigo puede comparecer con peluca, gafas oscuras y mascarilla sin que nadie le explique al tribunal por qué su vida corre peligro.

Y el fiscal que investiga a la esposa del presidente del Gobierno no puede pronunciar en voz alta la palabra «puta» porque el Supremo lo ha vetado.

Mientras tanto, los ciudadanos no pueden ver el juicio en televisión. Ni en directo. Ni en diferido. El proceso judicial más relevante para la democracia española desde el Procés se celebra sin cámaras, sin retransmisión y con el goteo de filtraciones como único canal de información para la opinión pública que lo paga todo con sus impuestos.

La Constitución dice una cosa. El Supremo hace otra.

Jiménez Losantos arranca su columna con un recordatorio que no debería ser necesario hacer pero que, visto lo visto, resulta imprescindible. La Constitución española establece dos principios que en este juicio se están vulnerando con una tranquilidad pasmosa.

El primero: todos los españoles son iguales ante la ley. El segundo: la justicia es pública.

Por pública se entiende que los ciudadanos y los medios de comunicación deben tener acceso a los detalles del juicio. Hay excepciones previstas y razonables: testigos contra narcotraficantes, terroristas, maltratadores. Personas cuya identidad debe protegerse porque su vida corre un riesgo real y documentado.

Francina Armengol es la presidenta del Congreso de los Diputados. Ángel Víctor Torres es ministro de Memoria Democrática en el Gobierno de Sánchez. Ninguno de los dos corre el menor riesgo por comparecer en persona ante el tribunal que investiga su gestión durante la pandemia al frente de los gobiernos de Baleares y Canarias. Ninguno de los dos tiene justificación legal sólida para eludir el interrogatorio directo de las acusaciones.

Y sin embargo, ambos declaran por escrito. Con tiempo para preparar cada respuesta. Con la posibilidad de consultar con sus abogados. Sin tener que sostener su versión ante las repreguntas que un interrogatorio en persona habría generado.

Como señala Jiménez Losantos sin contemplaciones, eso no es una irregularidad menor. Es lo que en derecho se llama denegar el contradictorio, el derecho de las acusaciones a interrogar a los testigos, que es uno de los pilares del proceso penal en cualquier democracia que se tome en serio sus propios principios.

Jessica con peluca, gafas y mascarilla

Pero el privilegio de declarar por escrito no es la única anomalía de este juicio.

Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos y testigo en el caso, compareció ante el Tribunal Supremo con peluca, gafas oscuras y mascarilla. Completamente irreconocible. Como si fuera una testigo protegida en un juicio contra una organización terrorista o un cartel de narcotráfico.

Nadie ha explicado qué amenaza real justificaba esa protección de identidad. Nadie ha documentado que su vida corriera peligro. La protección de identidad en sede judicial existe para casos muy específicos y con una justificación que debe acreditarse ante el tribunal. En este caso, la testigo llegó disfrazada y el juicio continuó como si fuera lo más normal del mundo.

La misma sala que permite eso es la que ha prohibido al fiscal pronunciar la palabra «puta» al referirse a Begoña Gómez en el contexto de las investigaciones sobre su supuesta corrupción. Una sala que protege con exquisita delicadeza la sensibilidad lingüística en torno a la esposa del presidente mientras permite que una testigo relevante declare con la cara tapada sin justificación acreditada.

El juicio que nadie puede ver

Y encima, sin cámaras.

El Procés, el juicio por el intento de golpe de Estado en Cataluña, fue retransmitido íntegramente en directo. El argumento entonces fue la transparencia democrática, el derecho de los ciudadanos a ver cómo funciona la justicia en los casos que afectan al interés general. Era un argumento correcto. Y se aplicó.

El juicio de la trama Koldo afecta al secretario de Organización del partido gobernante, a su exasesor de máxima confianza, a un empresario que operaba en el corazón del Ministerio de Transportes, a dinero público desviado en plena pandemia, a sobres con efectivo en la sede del PSOE y a comisiones millonarias pagadas a cambio de contratos del Estado. El interés público es, si cabe, mayor que el del Procés.

Y sin embargo, no hay cámaras. El juez Leopoldo Puente argumentó incompatibilidad con la fase reservada del proceso. Una justificación que tiene cobertura legal pero que resulta difícil de separar del hecho de que el partido que controla TVE y tiene influencia sobre buena parte de los medios públicos tiene un interés evidente en que los testimonios sobre bolsas de billetes en Ferraz no lleguen a los salones de los españoles en el informativo de la noche.

Jiménez Losantos lo pregunta directamente: «¿Pueden explicarnos el pudibundo Arrieta o el temperamental Marchena, sentado a su siniestra, por qué no se emite este juicio completo y sin restricciones? ¿Ha prescrito también aquí lo público en justicia?»

Son preguntas que merecen respuesta. Y que, hasta ahora, no la han tenido.

Lo que ha aflorado en la primera semana

Todo esto ocurre mientras, a pesar de las restricciones y las anomalías procesales, la primera semana de juicio ha producido un volumen de revelaciones que justifica por sí solo la atención que merece el proceso.

Los testimonios han establecido con una claridad que las defensas no han podido desmontar que en la sede del PSOE en la calle Ferraz entraban sobres y bolsas con dinero en efectivo. Que Joseba García, hermano del exasesor Koldo, recogía ese dinero en la sede del partido y se lo llevaba. Que el total de las entregas documentadas asciende a 90.000 euros en dos ocasiones, con Aldama quejándose de que «faltaban 10.000 para llegar a los 100.000 destinados a Ferraz».

Los testimonios han establecido que altos funcionarios del Ministerio de Transportes contrataron a ex parejas del ministro en empresas públicas. Que una de esas ex parejas cobró durante años sin ir a trabajar. Que otra fue colocada en una empresa pública a través de unos enlaces enviados por el propio Ábalos.

La UCO sostiene, y los testimonios van confirmando, que tanto Ábalos como posteriormente Santos Cerdán convirtieron la estructura organizativa del PSOE en lo que los investigadores describen como una «organización criminal» que operó durante ocho años.

Ocho años. Dos legislaturas enteras. Con el respaldo, la cobertura y la protección de un presidente que mantuvo a Ábalos como su número dos durante todo ese tiempo y que lo colocó como diputado raso cuando los escándalos empezaron a aflorar, para mantenerlo dentro del paraguas del partido y de cierta protección institucional.

Begoña Gómez y la palabra prohibida

Jiménez Losantos cierra su columna con la pregunta que nadie en el entorno judicial quiere responder: «¿Es este trato privilegiado hacia Begoña Gómez, cuya fortuna proviene de donde proviene, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a prohibir esa castiza y popular palabra?»

La esposa del presidente está siendo investigada por un juzgado de Madrid por presunta corrupción y tráfico de influencias. Ha utilizado jurisprudencia del Supremo para negarse a entregar sus pasaportes a los investigadores. Y el fiscal que menciona su nombre en un contexto de investigación sobre corrupción recibe la instrucción de no usar determinadas palabras que, en cualquier otro contexto, serían perfectamente admisibles en sede judicial.

La imagen que ofrece todo esto junto es la de una justicia a dos velocidades. Una para los poderosos que tienen acceso a los resortes del sistema, que pueden declarar por escrito, que pueden llegar disfrazados al estrado, que pueden recibir protección lingüística de los propios jueces. Y otra para el resto.

La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Lo dice en el artículo 14, con una claridad que no admite interpretación.

El Tribunal Supremo, en el juicio más importante de los últimos años, está demostrando que esa igualdad tiene excepciones.

Y que las excepciones, curiosamente, siempre benefician a los mismos.

«¿Pueden explicarnos pudibundo Arrieta o temperamental Marchena, sentado a su siniestra, por qué no se emite este juicio completo y sin restricciones? ¿Ha prescrito también aquí lo público en justicia? Y una curiosidad: ¿es este trato privilegiado hacia Begoña Gómez—cuya fortuna proviene de donde proviene—lo que ha llevado al Tribunal Supremo a prohibir esa castiza y popular palabra «puta»?».

Una cuestión que invita a reflexionar sobre cuán accesible es realmente la justicia para todos.

Que cada uno saque sus propias conclusiones.