Carmelo Álvarez Fernández de Gamarra: «Distopías cumplidas»

En su célebre novela «1984», el autor británico George Orwell vislumbró un futuro donde la vigilancia masiva, la censura y el revisionismo histórico, respaldados en última instancia por la tortura brutal, reprimirían la personalidad y la individualidad e impondrían la conformidad ideológica e incluso psicológica.

«Un mundo feliz», de Aldous Huxley, anticipó un final del siglo XXI dominado por un capitalismo sin restricciones, en el que no habría necesidad de censura porque los placeres materialistas inundaban los sentidos hasta tal punto que la curiosidad y la búsqueda del conocimiento quedaban ahogadas. Si bien ambas novelas (especialmente la de Orwell) son frecuentemente citadas tanto por la izquierda como por la derecha en críticas a políticos e instituciones que resultan desagradables para uno u otro bando, ninguno de los autores previó con precisión (o, mejor dicho, de forma completa) los males que han llegado a dominar la era moderna. Sin embargo, otros dos autores demostraron una clarividencia mucho mayor.

Robert Hugh Benson, sacerdote católico inglés, en su novela apocalíptica de 1907, «El Señor del Mundo», profetizó y temió la persecución masiva de los cristianos, que en gran medida se convertirían en ciudadanos de segunda clase, así como la normalización generalizada y el patrocinio estatal del aborto y la eutanasia.

El católico francés y aventurero Jean Raspail, en su controvertida obra «El Campamento de los Santos», se preguntó cómo respondería Europa a una invasión masiva por inmigración lanzada por el Tercer Mundo, anticipando que tal invasión, al igual que las hordas bárbaras de antaño, traería consigo violaciones, saqueos e incluso asesinatos en masa, todo ello alimentado y tolerado por la empatía suicida y el vergonzoso autodesprecio del mundo occidental.

Sin duda, Benson y Raspail se habrían sentido horrorizados y desconsolados al darse cuenta de que, los futuros que temían se han fusionado y se han convertido en carne, una realidad de pesadilla que camina bajo el sol desnudo, alimentándose de la sangre de los hijos de lo que una vez se llamó la Cristiandad.

La tragedia de Noelia. Mucho más espantosa que cualquier obra de ficción distópica (y aún más espantosa, sin duda, porque es la realidad, no producto de la imaginación de un autor) fue la vida de Noelia Castillo. A los 13 años, la joven fue puesta bajo la tutela del Estado. Sus padres atravesaban dificultades económicas y perdieron su casa; posteriormente, su matrimonio y, la semana pasada, la vida de su hija. Noelia estuvo internada en diversos centros estatales para menores. Durante este tiempo, según los abogados de su padre y los documentos judiciales, Noelia fue violada por un adolescente inmigrante musulmán, sin que su padre la protegiera ni su madre la consolara. Ni el Estado, que era su tutor legal hiciese absolutamente nada. Poco después, el inmigrante musulmán regresó, esta vez con amigos, y juntos violaron a Noelia en grupo. Resultado, más de lo mismo.

Algunos medios de comunicación convencionales han afirmado que Noelia fue violada por jóvenes que conoció en una discoteca. Si bien esto es totalmente posible, se contradice con las declaraciones y los documentos judiciales de su padre y sus abogados, quienes acusan a un grupo de inmigrantes musulmanes de crímenes atroces. Según su padre, Noelia intentó denunciar las violaciones, pero fue ignorada por los empleados del Estado encargados de los centros de menores, quienes, ante todo, querían evitar parecer racistas (algo totalmente plausible en la España de hoy). Desde que España instauró su constitución laica en 1978, tras la muerte de Franco, la población musulmana de España se ha disparado en casi un 85.000%, alcanzando casi los tres millones de personas, frente a las apenas 3.000 que había antes.

Marcada por sus experiencias y diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno bipolar, Noelia intentó suicidarse saltando desde el quinto piso de un edificio. El intento de suicidio, del que sobrevivió, la dejó paralizada de cintura para abajo y con daños permanentes en la columna vertebral. A los 23 años, el Estado le recomendó que solicitara la eutanasia. Sola y destrozada, lo hizo. Su padre, sin embargo, con el apoyo de la Asociación de Abogados Cristianos, luchó en los tribunales para intentar salvar la vida de su hija. Durante dos años, defendió la vida de su hija en tribunales españoles, desde Barcelona hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo. Sus peticiones y apelaciones fueron rechazadas sistemáticamente. Finalmente, a principios de este mes de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló en contra del padre de Noelia, permitiendo que se llevara a cabo la eutanasia, al haberse agotado todas las vías de apelación.

El jueves 26 de marzo, a los 25 años, Noelia fue sometida a eutanasia. Como donante de órganos registrada, fue sedada y trasladada a otro centro donde se le extrajeron los órganos. Según algunos informes, Noelia expresó dudas antes de ser eutanasiada, solicitando un aplazamiento, pero le dijeron que “sus órganos ya habían sido reservados para otras personas”. (¿Puede encontrarse mayor perversión?)

Cuando hablo de la izquierda, estoy hablando de todo ese espectro político identificado con la cultura de la muerte y no hablo por tanto solo de la izquierda sociológica, hablo de izquierda y derecha por poner orden mental en las cosas, pero yo claramente ya no creo en esa división. Porque hay gente de izquierda que es furibundamente defensora de la vida y gente de derechas furibundamente defensora del “derecho a decidir” (a favor de la cultura de la muerte). Cuando hable de izquierda, permítanme Vds. hacer esta digresión para facilitar el entendimiento del problema. Es cierto, que el pensamiento más puramente izquierdista va mayoritariamente por ahí, lo mismo que hay una gran fracción de derechistas que también transitan por esos escenarios. Gracias de antemano.

La izquierda promete, casi sin excepción, una utopía, un paraíso terrenal. Todos los hombres (y mujeres, incluyendo a los pronombres neutros) podrán vivir en perfecta armonía, con todas sus necesidades cubiertas por el Estado y todos sus innumerables derechos protegidos e incluso defendidos por él. Ningún sufrimiento, ninguna injusticia, ninguna desigualdad azotará a la humanidad. Esa es la teoría, al menos.

En la práctica, la izquierda ha demostrado ser un enemigo insuficiente para la realidad. El sufrimiento es parte de la realidad aquí en la tierra, entonces, ¿cómo propone eliminarlo la izquierda? Convenciendo al que sufre para que pida su muerte al Estado. La injusticia es un desafortunado resultado de la Caída, una mancha odiosa dejada en la inclinación humana por el pecado de Adán y Eva. Dado que la izquierda no puede realmente eliminar la injusticia ni corregir tantos agravios, sólo promete venganza. ¿Qué venganza? La desigualdad es un estado natural del ser humano, y dado que la izquierda no puede hacer que nadie sea más de lo que realmente es, hace que los demás sean menos, y asunto concluido. Lo llaman justicia distributiva.

La tragedia de Noelia es la síntesis y apoteosis de la izquierda: todas las políticas que este defiende como remedios necesarios para los múltiples males que aquejan a la humanidad confluyeron en una tormenta perfecta a lo largo de su vida, con el fin de acabar con ella. Ningún sufrimiento fue aliviado, solo infligido. Ninguna injusticia fue rectificada, solo ignorada. Ninguna desigualdad fue remediada, solo silenciada. El filósofo y escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila escribió una vez, en su característico estilo aforístico: «El mundo moderno no debe ser castigado: ya es el castigo». Si la devastadora historia de Noelia sirve de algo, entonces ese castigo no se limitará a los culpables condenados por un tribunal, sino que asolará a los jóvenes e inocentes tanto como a quienes idean el desastroso programa del mundo moderno de «el paraíso en la tierra».

De hecho, en su afán por instaurar un «paraíso en la tierra», la izquierda ha logrado lo contrario: traer el infierno a la tierra. ¿De qué otra manera se puede describir el sufrimiento de Noelia? Quizás la izquierda incluso haya provocado algo peor que el infierno en la tierra, pues al menos el infierno es un instrumento de justicia: los condenados han merecido su sufrimiento eterno, e incluso lo han elegido al rechazar repetidamente la voluntad de Dios. Noelia no estaba condenada; no hizo nada para merecer ser separada de sus padres, ciertamente no eligió ser violada una y otra vez, y no hizo nada para ganarse la apatía de una nación y una cultura que respondieron, literalmente, a su sufrimiento sugiriéndole el suicidio.

Una de las principales razones por las que la izquierda, con todas sus supuestas buenas intenciones, solo puede crear un infierno en la tierra y no un cielo, es que el cielo no existe en la tierra, ni podrá existir jamás. En su bondad, Dios nos ofrece atisbos del cielo en esta vida terrenal. El amor de una madre y un padre por sus hijos es un reflejo del amor de Dios por la humanidad, amor que anhela compartir algún día con quienes acepten su don. La profunda paz y meditación que a veces brinda la oración es un atisbo de la Visión Beatífica, en la que Dios es visto, abrazado y contemplado con claridad y por toda la eternidad. La calidez y la alegría de la amistad y la comunidad también son un espejo del cielo, donde todos estarán unidos en el amor perfecto a Dios, que es el Amor mismo.

La izquierda no puede aliviar el sufrimiento. Ninguna ideología, fuerza política ni siquiera religión puede hacerlo. Uno puede pasar toda la vida intentando evitar el sufrimiento, o puede seguir los pasos de Cristo y aceptarlo como Él cargó con su cruz. La izquierda no puede tratar la injusticia, pues la justicia exige dar a cada uno lo que le corresponde, y los pecadores de este mundo (es decir, todos) merecen sufrir. Tampoco puede la izquierda eliminar la desigualdad, pues Dios creó a todos los hombres de forma desigual: iguales en dignidad, sin duda, iguales por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero lejos de ser iguales en cuanto a habilidades y talentos, inteligencia e ingenio, encanto y afabilidad, buena apariencia y salud, e incluso responsabilidad: algunos están llamados a no hacer más que criar una familia, mientras que otros tienen la responsabilidad de liderar naciones.

La búsqueda de un «paraíso en la tierra» no es nueva. Antes incluso de que Adán durmiera en el Edén y Eva fuera creada con amor de su costilla, el ángel Lucifer buscaba su propio «paraíso», donde pudiera ser su propio «dios». Desde entonces, una de las características distintivas de su influencia maligna en este mundo es el deseo de crear un «paraíso en la tierra». Aquellos movimientos e instituciones que prometen tal resultado están, consciente o inconscientemente, bajo la dirección del ángel caído. Por el contrario, el propósito de las instituciones cristianas no es crear un «paraíso en la tierra», sino preparar a las almas para alcanzar el Cielo.

“LOS DISTÓPICOS TENÍAN RAZÓN” TODOS. Y NUESTRA SOCIEDAD COBARDE Y SILENCIOSA ANTE EL MAL, LO PAGARÁ, ÚNICAMENTE POR JUSTICIA. PREPÁRENSE QUE VIENE EL MAREMOTO.

(*) Articulo inspirado en un articulo de Esteven Ertelt , Washington DC