César Valdeolmillos Alonso: «Torrente, o el espejo incómodo de España»

“Nada hay más difícil que ver con los propios ojos lo que tenemos delante”

Johann Wolfgang von Goethe

Hay fenómenos culturales que incomodan porque funcionan. No respetan el canon del buen gusto, no encajan en el relato dominante y, sin embargo, convocan al público con una fuerza que desarma a sus detractores. La saga Torrente, creada por Santiago Segura, pertenece a esa categoría. Desde 1998 hasta hoy, el personaje ha atravesado cambios políticos, mutaciones culturales y giros del mercado sin perder su capacidad de convocatoria. No estamos ante una extravagancia pasajera, sino ante una persistencia. Y cuando algo persiste durante casi treinta años, deja de ser una anécdota para convertirse en un fenómeno social arraigado.

Desde su primera entrega, Torrente: el brazo tonto de la ley (1998), el personaje de José Luis Torrente se instaló en el imaginario colectivo como algo más que una creación humorística: un arquetipo degradado, reconocible y profundamente incómodo. Machista, racista, corrupto, zafio y moralmente inexistente, Torrente es —en términos estrictos— un personaje repulsivo. Y, sin embargo, ha sido uno de los mayores éxitos del cine español.

La persistencia de las cifras a lo largo de casi tres décadas demuestra que no estamos ante un simple accidente. Estamos ante un patrón cuyo éxito y cuya vigencia encuentran su razón en una realidad que el público reconoce, aunque rechace al personaje y lo que encarna. Lo decisivo no es la identificación, sino el reconocimiento: en ese espejo deformado aparecen gestos, lenguajes, actitudes y miserias que al espectador le resultan sobradamente conocidas.

Se podrá discutir su valor estético o la forma de presentar al personaje; lo que no resulta intelectualmente admisible es pretender ignorar o negar un fenómeno de esa magnitud. Cuando algo así se impone en la realidad, lo único razonable es preguntarse por qué y tratar de explicarlo.

Torrente no es un personaje de ficción. Es una caricatura grosera extraída de la realidad española. Y esa deformación —grotesca, incómoda, a veces desagradable— funciona precisamente porque al espectador le resulta verosímil. No acude a contemplar una fantasía ajena, sino a enfrentarse, entre la risa y el desahogo, a una parodia de elementos que sabe existentes. Ahí reside la clave: en la aparente inconsecuencia existente entre la distancia moral con el personaje y la percepción de su proximidad social. Uno puede negar a Torrente en el plano de los principios, pero le resulta difícil no reconocerlo —aunque sea de lejos— en algún rincón de la experiencia compartida. Y cuando eso ocurre, la risa deja de ser solo entretenimiento para convertirse en un mecanismo de identificación, alivio y, en el fondo, comprensión imperfecta de lo que somos.

Una criatura profundamente española

Desde el punto de vista creativo, más allá de la apariencia del personaje, se evidencia que Torrente no surge de la nada, sino que es una síntesis —más cruda que refinada— de tres tradiciones profundamente españolas: la picaresca, el esperpento y la comedia popular.

Del pícaro conserva su condición parasitaria y su falta de escrúpulos; del esperpento, la deformación sistemática de la realidad; y de la comedia popular, la voluntad de contacto directo con el público. Su parentesco con la tradición que va del Lazarillo a Ramón María del Valle-Inclán, pasando por la mirada coral de Luis García Berlanga, no es una interpretación forzada, sino una continuidad reconocible.

Profundizando en el personaje, se advierte que Torrente no es un heredero noble de esa tradición, sino su versión degradada. Donde el pícaro clásico tenía ingenio, Torrente tiene miseria autosatisfecha. Donde Berlanga encontraba ternura, Segura adopta una mirada más descarnada. No busca redimir al personaje, sino exponerlo.

El mecanismo sociológico: reírse de lo reconocible

La clave del éxito no está en la exageración, sino en el reconocimiento.

Torrente funciona porque no representa una anomalía absoluta, sino una caricatura de rasgos que el público reconoce en su entorno: vulgaridad cotidiana, corrupción, machismo, cinismo, fanfarronería y una cierta complacencia con la mediocridad. Trazos gruesos de lo que muchos españoles perciben a diario, a menudo reflejado en los personajes más visibles de la vida pública.

Y conviene no engañarse: la exageración no consiste en inventar lo que no existe, sino en concentrarlo. Lo que en la vida real aparece disperso o atenuado, en Torrente se muestra sin disfraz. Pero incluso ahí la ficción tiene un límite: hay aspectos de la realidad percibida que, por su gravedad o su naturaleza, ni siquiera encuentran espacio en la caricatura.

Como se ha señalado en más de un análisis, lo que muestran estas películas puede entenderse como un “ejercicio de sociología de choque” que obliga a mirar el abismo de nuestra propia complacencia. Esa es la clave: el espectador no solo se ríe de Torrente, sino del reflejo deformado que ofrece y con el que cotidianamente convive.

No es un retrato de toda España —eso sería absurdo—, pero sí de una zona persistente de su imaginario.

La psicología del espectador: permiso para lo inaceptable

Aquí entra en juego el factor decisivo: el psicológico.

Torrente permite algo muy concreto: reírse de lo que, en otro contexto, resultaría intolerable. Ofrece una licencia. El espectador puede disfrutar de lo grotesco sin sentirse comprometido con ello. Se activa un mecanismo doble: superioridad moral (“yo no soy así”) y, al mismo tiempo, implicación en ese disfrute.

El equilibrio entre el rechazo y la fascinación explica la fidelidad a la saga mucho mejor que cualquier apelación simplista a la “incorrección política”.

Entender al público o desaparecer

Es en lo económico donde el fenómeno se vuelve verdaderamente incómodo.

Porque Torrente no solo existe: funciona. Y funciona muy bien. Desde 1998 hasta hoy, las películas de Santiago Segura han acumulado cifras que lo sitúan entre los grandes nombres de la taquilla española.

Y eso no es casual. Su nombre se ha convertido en una garantía: cuando hay una película suya, el público responde.

La conclusión es sencilla: Segura ha entendido al espectador y se ha desentendido de servidumbres que poco o nada tienen que ver con él.

Mientras muchas producciones buscan el aplauso de la crítica, el reconocimiento de determinadas interpretaciones del pasado o el encaje en ciertos discursos, Segura ha apostado por algo tan simple como exigente: que la gente vaya al cine.

No se trata de negar el papel de las ayudas públicas, habituales en toda Europa, sino de entender sus efectos. Aunque el destinatario último de cualquier película sigue siendo el público, cuando la viabilidad de un proyecto depende del financiador, la creatividad tiende a orientarse hacia quien decide. El objetivo deja de ser únicamente conquistar al espectador y pasa a incluir la necesidad de cumplir con ciertos criterios. Y cuando eso ocurre, la autoexigencia creativa se resiente y el resultado lo refleja. De ahí que haya películas subvencionadas con los impuestos del contribuyente que han captado menos de 500 espectadores totales, han alcanzado una recaudación inferior a 3.000–5.000 €, y una vida comercial de una o dos semanas en una sola sala.

Cuando cambia el objetivo, cambia el resultado.

Por eso Torrente resulta tan revelador. Porque demuestra algo muy básico: el espectador no rechaza su cine; rechaza aquello que percibe como reiterativo, sesgado o insistente en lecturas del pasado que reabren conflictos que el propio país hace tiempo que dio por superados.

La ambigüedad política: entre la sátira y el mercado

En lo político, Torrente se mueve en una ambigüedad constante.

Utiliza rasgos como el machismo, la xenofobia o el autoritarismo, pero no para defenderlos, sino para convertirlos en espectáculo grotesco. Esa ambivalencia le permite adaptarse a contextos ideológicos cambiantes y funcionar como válvula de escape en una sociedad en extremo fatigada por el discurso político.

No desafía el sistema ni lo subvierte: se adapta a él y lo convierte en producto.

El espejo del cine español

El verdadero punto de fricción no es Torrente, sino lo que deja al descubierto. Puede incomodar, puede no gustar, pero está ahí.

Durante años ha existido una brecha entre el cine español que se produce y el que el público decide ver. Torrente no crea esa distancia, pero la hace evidente.

Ese distanciamiento no surge de la nada. Se ha ido construyendo con el tiempo, alimentado también por la percepción —cada vez más extendida— de que una parte del cine español y de sus espacios de reconocimiento público ha asumido una posición ideológica visible y reiterada. No es un hecho aislado, sino una percepción que se repite y que influye, con razón o sin ella, en la relación del público con ese cine.

No se trata de una cuestión opinable. Lo que hay que analizar en el fenómeno Torrente no es el gusto de cada cual, sino un hecho: los datos y su permanencia en el tiempo. Décadas de éxito sostenido y decenas de millones de espectadores no son una percepción, sino una evidencia.

Se podrá rechazar al personaje y cuanto representa; lo que no resulta serio es utilizar ese rechazo para descalificar en bloque un fenómeno cuya magnitud es innegable. A menudo, esa descalificación no se dirige solo a la obra, sino también al público que la respalda, como si el éxito dijera más de la supuesta pobreza moral de quienes acuden a verla que de la degradante realidad que la propia obra pone delante.

No hay que confundir ni confundirse. Acudir a ver Torrente no implica asumir al personaje ni sus prácticas. Implica, en muchos casos, reconocer en él —exagerado, deformado y sin filtros— rasgos de una realidad que resulta incómoda cuando se nombra de otro modo. La risa no es adhesión: es distancia, desahogo y, a veces, una forma elemental de reacción ante lo que, en otros ámbitos, se percibe con resignación o impotencia.

Dicho con menos dramatismo y algo de ironía: el problema no es que el país se parezca a Torrente, sino que Torrente se parece lo suficiente a un sector del país como para que millones de personas entiendan de qué se está hablando. Y cuando eso ocurre, lo único razonable no es descalificar al público, sino preguntarse qué realidad está reconociendo.

Porque si películas así arrasan, no tiene sentido culpar al público. Cuando millones de personas acuden a verlas una y otra vez, la cuestión no es si el espectador acierta o se equivoca, sino por qué responde como responde.

Y ahí es donde aparece la diferencia. No todos los creadores juegan con las mismas reglas ni responden a los mismos incentivos. Hay quien trabaja para conquistar al público y hay quien pretende que el público vaya tras su obra. Y esa diferencia, aunque a menudo se disimule, acaba reflejándose en lo que se hace… y en lo que el público decide ver.

Moraleja

Torrente no es solo un personaje. Es un diagnóstico.

Su éxito revela que el público no es ajeno ni ignorante: responde cuando se le ofrece algo que reconoce, aunque sea incómodo, vulgar o excesivo. Y castiga, con su ausencia, aquello que percibe como ajeno, impostado o concebido de espaldas a él.

Santiago Segura no ha pretendido elevar el gusto —no era su propósito—, pero ha hecho algo más difícil: ha conectado con la realidad sin someterse a otras consideraciones que poco tienen que ver con el público.

Y eso, en una industria donde a veces se confunde cultura con complacencia, tiene un valor que convendría no despreciar.

Porque al final, más allá del ruido, queda una pregunta incómoda:

¿Fracasa el público cuando no acude al cine… o fracasa el cine cuando el público deja de identificarse con él?