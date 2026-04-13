Federico Sánchez Arias: «La enseñanza de Buda»

Nuestro protagonista se centró, exclusivamente, en el camino de la liberación del sufrimiento, en lo más inmediato, en lo que el ser humano puede comprender.

Buda no dio ninguna respuesta a las preguntas sobre el origen del hombre, del mundo y del universo, sobre la naturaleza humana. ¿Por qué calló, no dando respuestas, sobre estas realidades?

Su respuesta fue:

“…Si os digo cosas que todavía no podéis experimentar por vosotros mismos, entonces empezaréis a especular, y las especulaciones os desviarán de vuestra verdadera misión: recorrer el camino de la redención”

Con la mente serena, tranquila, sosegada…libre de ofuscaciones, miedos, temores, ansiedades…y un alma purificada, dichosa, expansiva… Buda decidió predicar la verdad alcanzada.

En un primer instante, el Iluminado dirigió su enseñanza a cinco antiguos compañeros que habían compartido su etapa ascética. La primera manifestación pública se desarrolla en el “Bosque de las Gacelas”, cerca de Benarés. Es lo que se ha dado en llamar el «Sermón de Benarés«, donde encontramos el núcleo de toda su enseñanza. Aquí se encuentran expuestas las llamadas Cuatro Nobles Verdades, piedras esenciales de la construcción del mensaje budista. “El sermón de Benarés” se reproduce con absoluta fiabilidad de detalles en varios lugares del canon pali; incluso en textos budistas en sánscrito, lo que avala su naturaleza de autenticidad.

Vamos a realizar una incursión al pasado, a la historia. ¡Revivamos juntos el mágico instante en que Buda se dirige a la multitud!

“Vosotros me llamáis «amigo», como antes, pero ya no debéis más en el futuro darme ese nombre; pues soy el «Liberado», el «Bienaventurado», el «Buda». Abrid bien vuestros oídos; la liberación de la muerte ha sido encontrada. Vengo a instruiros y a enseñaros la «Doctrina»; en poco tiempo alcanzaréis la perfección de la santidad. Podréis reconocer la verdad todavía en el mundo, y la miraréis cara a cara. No habrá más mortificaciones ni ayunos, pero sí, renuncia a todos los placeres de los sentidos. Esta es la verdad sobre el origen del Sufrimiento: la sed de existir, de nacimiento en nacimiento, con el placer y el deseo que encuentran aquí y allá su voluptuosidad. Esta es la verdad sobre la supresión del Sufrimiento: la supresión de la Sed por la destrucción del deseo, liberarse de él, no darle jamás cabida. El «Camino del Medio», con el Noble Óctuple Sendero: Rectas opiniones, Rectas actitudes, Rectas palabras, Rectas acciones, Rectos medios de vida, Rectas intenciones, Recta atención y Recta concentración, conduce a la supresión del Sufrimiento, y lleva al conocimiento, a la Iluminación, al Nirvana.»

Las palabras, quedan fijadas en la memoria de quienes las han oído, siendo transmitidas durante largo tiempo oralmente. Vamos a profundizar en su naturaleza, contenido y fundamento, celebrando que hoy, dos mil quinientos años después que fueron pronunciadas, siguen teniendo vigencia.

Cuatro Nobles Verdades:

La primera Noble Verdad es dukkha, la naturaleza de la vida es sufrimiento.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En breve, los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento” El dolor existe. El dolor es vehículo de conciencia.

La segunda Noble Verdad es el origen de dukkha, el deseo o «sed de vivir» acompañado de todas las pasiones y apegos.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del origen del sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia” La causa del dolor es el apego material. El ceder a las emociones y pensamientos negativos

La tercera Noble Verdad es la cesación de dukkha, alcanzar el Nirvana, la Verdad absoluta, la Realidad última.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no dependencia” El dolor puede cesar. El dolor tiene solución.

La cuarta Noble Verdad es el Sendero que conduce al cese del sufrimiento y a la experiencia del Nirvana.

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Solamente este Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta Concentración” El sendero que conduce al cese del sufrimiento es el Noble Sendero Óctuple

Es muy difícil desligar las llamadas “Cuatro Nobles Verdades” del camino que se ha de recorrer para lograr su eliminación práctica: el “Noble Sendero Óctuple”.

Buda establece un camino práctico para alcanzar la paz interior, tan deseada y perseguida en nuestra sociedad tecnológica actual. Nuestro personaje establece un criterio claro: fijar toda nuestra atención en el aquí y ahora, evitar la dispersión de nuestra mente… meditar para vencer a la propia mente. Difícil. Para muchas personas, en la práctica, es imposible de alcanzar.