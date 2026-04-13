Pedro Sánchez Pérez-Castejón sí pasará a la Historia de España

Pedro Sánchez Pérez-Castejón pasará a la Historia de España por méritos propios y con todo derecho porque su firme voluntad y capacidad de engaño le permitirá agotar una Legislatura completa de cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y con los prorrogados del último de la anterior Legislatura.

Nadie hasta ahora, ni en una democracia liberal o iliberal, ni en una dictadura o dictablanda, había conseguido esta machada. Solo el “Puto Amo”.

Para alcanzar tal éxito y un capítulo en la rica Historia de España, Sánchez ha desarrollado con tesón y firmeza una estrategia sencilla y eficaz:

— Dividir a los españoles en buenos y malos, levantando muros y cavando trincheras contra todos los que no están con él en el lado “bueno” de la historia porque son unos fascistas redomados.

— Elegir a los que le pueden hacer sombra y a los menos preparados y más ineficaces para los puestos de mayor responsabilidad, incluidos ministros, secretarios de Estado, presidentes de organismos públicos y demás entes, incluidos privados, a cambio de lealtad perruna y silencio sepulcral sobre los tejemanejes de él y su familia.

— Permitir que estos ineptos hagan de su capa un sallo, comprendidos negocios privados y comisiones, y coloquen a parientes, amigos, queridos y queridas en empresas públicas existentes o de nueva creación y a costa del estrujado contribuyente, bajo la condición de que el “jefe” no sabía nada, que todos los enchufados le deben fidelidad hasta la muerte y que les indultará si les condenan.

— Prueba de ello esun sector público sobredimensionado que genera un elevado gasto corriente e improductivo.

Según la estadística oficial, la Administración Central, Autonómica y Local acumularon en 2025 19.319 entes públicos. De ellos, el Estado suma 440, a los que habría que añadir quince más de los que existen pero no se reflejan, así como otros cuarenta pendientes de clasificar. Las CCAA llegan a 1.776 (el 20% en Cataluña) y los Ayuntamientos disponen de un ejército de entidades, hasta al menos 17.113. De estas cifras, llama la atención el aumento de los que corresponden a la Administración Central desde que Sánchez Pérez-Castejón llegó a La Moncloa. En concreto, ha crecido el número de las entidades con mayor soporte de personal y de gasto. Por ejemplo, de los 71 consorcios que había en 2018 se ha pasado a 79 en 2025. También hay quince entes públicos empresariales, frente a los trece que existían hace siete años y aparecen siete Autoridades Administrativas Independientes, una más.

— Comprar a los grupos parlamentarios que le dan mayoría en el Congreso a base de una política similar para ellos y sus acólitos, además de trocear España y engordar el separatismo con traspasos de competencias que da por buenos la mitad negociada del Tribunal Constitucional, incluido su presidente.

— Subvencionar a toda clase de colectivos que viven del cuento para comprarles el voto, después de haber empobrecido a la clase media con 140 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018, haber bajado la renta per cápita española por debajo de la media de la Unión Europea, y haber sido pasados por Polonia en 2026.

— Manipular y alterar las elecciones a la secretaria general del PSOE, a las municipales de varios ayuntamientos y las últimas generales a través del voto por correo y su custodia desde la entrega del sobre por empleados de Correos nombrados a dedo y no por la UCO de la Guardia Civil.

Y con esta estrategia pasará a la Historia y gobernará “hasta 2027 y más allá”. Que Dios nos coja confesados.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL