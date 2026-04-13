Con méritos suficientes

Pedro Sánchez Pérez-Castejón sí pasará a la Historia de España

Y en el lado…

Pedro Sánchez Pérez-Castejón sí pasará a la Historia de España
Pedro Sánchez 'Pinocho' (PSOE). PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Federico Jiménez Losantos (1)

Jiménez Losantos denuncia sarcástico que en el TS se pueda declarar enmascarado o por escrito, pero no decir 'puta'

Pedro Sánchez Pérez-Castejón pasará a la Historia de España por méritos propios y con todo derecho porque su firme voluntad y capacidad de engaño le permitirá agotar una Legislatura completa de cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y con los prorrogados del último de la anterior Legislatura.

Nadie hasta ahora, ni en una democracia liberal o iliberal, ni en una dictadura o dictablanda, había conseguido esta machada.  Solo el “Puto Amo”.

Para alcanzar tal éxito y un capítulo en la rica Historia de España, Sánchez ha desarrollado con tesón y firmeza una estrategia sencilla y eficaz:

— Dividir a los españoles en buenos y malos, levantando muros y cavando trincheras contra todos los que no están con él en el lado “bueno” de la historia porque son unos fascistas redomados.

— Elegir a los que le pueden hacer sombra y a los menos preparados y más ineficaces para los puestos de mayor responsabilidad, incluidos ministros, secretarios de Estado, presidentes de organismos públicos y demás entes, incluidos privados, a cambio de lealtad perruna y silencio sepulcral sobre los tejemanejes de él y su familia.

— Permitir que estos ineptos hagan de su capa un sallo, comprendidos negocios privados y comisiones, y coloquen a parientes, amigos, queridos y queridas en empresas públicas existentes o de nueva creación y a costa del estrujado contribuyente, bajo la condición de que el “jefe” no sabía nada, que todos los enchufados le deben fidelidad hasta la muerte y que les indultará si les condenan.

— Prueba de ello esun sector público sobredimensionado que genera un elevado gasto corriente e improductivo.

Según la estadística oficial, la Administración Central, Autonómica y Local acumularon en 2025 19.319 entes públicos. De ellos, el Estado suma 440, a los que habría que añadir quince más de los que existen pero no se reflejan, así como otros cuarenta pendientes de clasificar. Las CCAA llegan a 1.776 (el 20% en Cataluña) y los Ayuntamientos disponen de un ejército de entidades, hasta al menos 17.113. De estas cifras, llama la atención el aumento de los que corresponden a la Administración Central desde que Sánchez Pérez-Castejón llegó a La Moncloa. En concreto, ha crecido el número de las entidades con mayor soporte de personal y de gasto. Por ejemplo, de los 71 consorcios que había en 2018 se ha pasado a 79 en 2025. También hay quince entes públicos empresariales, frente a los trece que existían hace siete años y aparecen siete Autoridades Administrativas Independientes, una más.

— Comprar a los grupos parlamentarios que le dan mayoría en el Congreso a base de una política similar para ellos y sus acólitos, además de trocear España y engordar el separatismo con traspasos de competencias que da por buenos la mitad negociada del Tribunal Constitucional, incluido su presidente.

— Subvencionar a toda clase de colectivos que viven del cuento para comprarles el voto, después de haber empobrecido a la clase media con 140 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018, haber bajado la renta per cápita española por debajo de la media de la Unión Europea, y haber sido pasados por Polonia en 2026.

— Manipular y alterar las elecciones a la secretaria general del PSOE, a las municipales de varios ayuntamientos y las últimas generales a través del  voto por correo y su custodia desde la entrega del sobre por empleados de Correos nombrados a dedo y no por la UCO de la Guardia Civil.

Y con esta estrategia pasará a la Historia y gobernará “hasta 2027 y más allá”. Que Dios nos coja confesados.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CHANDALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Jorge del Corral y Díez del Corral

Hijo, hermano y padre de periodistas, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Ha trabajado en cabeceras destacadas como ABC y Ya. Fue uno de los fundadores de Antena 3 TV. Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y del Grupo Crónica, creador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV) y fundador de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). Un histórico de la agencia EFE, donde fue subdirector y corresponsal en Roma.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]