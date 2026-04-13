Victor Entrialgo: «El hombre naranja»

Como sheriff entrando en un saloon de mala reputación el hombre del pelo naranja empujó las puertas del saloon, irrumpió en Venezuela e Irán y amenaza con sus fanfarronadas grandilocuentes de promotor inmobiliario para liberar el estrecho de Ormud y quizás en Cuba, si es que no espera a que se caiga sola, que mucho no parece faltar.

Va buscando via libre para el petróleo y el comercio internacional. Pero de momento en Venezuela y Cuba hay esperanza, que antes no había. Israel, el gendarme occidental amenazado desde hace un siglo, ha llevado la iniciativa de una guerra para «retrasar el fin del imperio americano» que es lo único que cabía frente a China, buscando energía y rutas del comercio mientras Israel, asediado, trata de ganar seguridad en la región. Todo ello debiera redundar a su vez en interés occidental ante lo que Europa reacciona poniéndose de perfil frente a un régimen que seguramente caerá debilitado cuando termine la guerra.

Los hombres que buscan el petróleo o el poder para imperar a toda costa, los que no tienen otro afán, lo hacen por una enorme carencia y en el fondo una enorme inseguridad. Lo mismo los auténticos líderes como el hombre naranja, que con su extravagante personalidad persigue reordenar el mundo de las inercias a las que ha conducido las inepcias del wokismo, que los trepas fluídos que se cuelan entre los rendijas de nuestras instituciones como sabandijas, desarrollan procedimientos y facultades que no están al alcance de los demás mortales que sí poseen escrúpulos, límites y principios.

Pero luego de ochenta años sin saber muy bien para qué sirve Naciones Unidas, organización creada al final de la segunda guerra mundial que no sirve ante las grandes crisis o hambruna, ni siquiera para hacérselo saber al mundo de modo transparente, han surgido en el mundo algunos líderes como el hombre naranja en EEUU y otros movimientos en Europa y EEUU ante la inoperancia, ineficacia y excesos sin fin del wokismo y los partidos tradicionales, que critican estos movimientos sin reconocer en ningún momento que los han creado ellos.

Y dicen No a la guerra, no a la guerra, los hipócritas oportunistas como Sanchez y sus esbirros que, de perfil frente Israel y EEUU, sus principales aliados, no responden, como tampoco a Europa, a la pregunta fundamental: ¿A quienes pretenden estos insolventes que acudan los españoles y los europeos ante cualquier amenaza internacional en lo sucesivo?

Los wokistas dicen no a la guerra como si bastase decirlo para que se detenga. Multiplican los géneros en lugar de los panes y los peces y prefieren conservar el poder y la ignominia de los regímenes que violan flagrantemente los derechos humanos de la mayoría de sus pueblos.

Porque la guerra no son hombres que pierden los nervios y recurren a la violencia. La guerra es un invento milenario para solucionar conflictos y para pararla hace falta inventar algo de signo contrario, no limitarse a gritarlo ni a utilizarlo electoralmente con su hipócrita insensibilidad, como este gobierno de indigentes morales e intelectuales. Los que haciendo imposible la alternancia política conducen a la guerra hasta provocarla, como en Venezuela, Cuba o Irán sólo para que todos sus intereses sigan como están, mientras el comunismo, a la vista está, conduce a la hambruna y a la falta de libertad.

A quienes viven y se financian de esos regímenes les basta el cuento de su ideología para conseguir cuotas de poder aquí, e ir de vacaciones allí donde tienen sus propiedades y donde debieran quedarse para siempre jamás, mientras Sanchez traidor de España, trata de conservar el poder para defenderse de sus delitos y despues de traicionar a la Nación, traiciona ahora a sus aliados tradicionales, desdenes que mucho nos van a costar.

Habiendo traicionado a todos, incluído al sheriff de pelo naranja, a Sanchez sólo le queda traicionar a aquellos que le llevaron al poder, Ábalos, Begoña y su sauna, que es lo que viene ahora, porque tratándose de este tipo de personajes y este particular, cualquier español le contestaría, que a su madre, si pudiera, la vendería.