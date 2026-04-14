José Manuel García Albarrán: «El que esté libre de pecado… que tire la primera piedra»

Jesús de Nazaret, cuando predicaba en el templo de Jerusalén se enfrentó a los fariseos y escribas que querían apedrear a una mujer sorprendida en adulterio.

Se narra en la Biblia (Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7) este pasaje del encuentro de Jesús con una mujer acusada de adulterio, que fue llevada a su presencia, para ponerle a prueba y ver si contradecía con su decisión la Ley de Moises, que castigaba a las mujeres adúlteras con la lapidación o apedreamiento.

Jesús, ante la agresividad que exhibían los ‘denunciantes’ les dijo la famosa frase: “Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, lo que provocó una reacción unánime en los presentes que, agachando la cabeza, fueron saliendo del templo avergonzados.

Pues bien… extrapolando esta frase al mundo de la política me pregunto: ¿Quien de los políticos de esta ‘democracia’ con independencia del partido, signo político o cargo podría tirar la primera piedra?

O mejor dicho… ¿Quien no se ha aprovechado de su cargo para colocar, beneficiar, enchufar, prevaricar o ascender a algún familiar, amigo o miembro de su partido?

O ¿Quien no ha ‘metido la mano’ en los fondos procedentes de los impuestos abusivos con los que nos están asfixiando a las familias y autónomos?

Ya… ya sé que pueden salir unos pocos, con independencia de su ideología o partido, que se ofendan por esta afirmación, pero incluso ellos que hagan un sincero examen de conciencia y verán cómo, a lo mejor, nunca tirarían esa primera piedra.

Tengo la impresión que el espíritu de la Política y las ‘nuevas miras’ de los Políticos hace ya bastante tiempo que dejó de ser ese espíritu de ayuda altruista y progreso para obtener o conseguir lo mejor para sus paisanos o los ciudadanos de este País, C.A., Ciudad o Pueblo.

El escritor estadounidense ‘Mark Twain’ (1835-1910) afirmó: “La política es la única profesión en la que se puede mentir, engañar y robar, y aún así ser respetado”.

Y el tiempo, desgraciadamente, le va dando la razón.

Cada vez hay mas ‘opinadores’, contertulios comprados, politólogos que dicen lo que les indica el medio de comunicación que les contrata y que por tanto les paga, ‘vertiendo’ sobre los televidentes las opiniones más sesgadas y amaneradas a la ideología que profesan e intentando defender lo indefendible o explicar lo inexplicable. ¡Estamos ya saturados de estos ‘testaferros gubernamentales’!

Estamos ya hartos de que la Televisión Española (TVE) que es año tras año deficitaria y pagamos con nuestros impuestos, ‘sea el balcón y altavoz del Sanchismo’ y un escaparate en donde se exponen las mal llamadas ‘ideas progresistas’ con un rancio tinte social-comunista, trasnochado y ‘doctrinario’.

Vendría ahora a cuento citar las observaciones o normas que dejó Vladímir Lenin (1870-1924) político, revolucionario y líder comunista ruso fundador del marxismo-leninismo que lideró la Revolución Bolchevique: *Usaremos a los ‘idiotas útiles’ en el frente de batalla.

Incitaremos el odio de clases.

Destruiremos su base moral, la Familia y la Espiritualidad.

Comerán las migajas que caerán de nuestras mesas.

El Estado será Dios.”

Les suena a ustedes, al menos en parte, esta doctrina aplicada a nuestros días y ‘traduciendo’ o ‘interpretando’ punto por punto el pensamiento de este sanguinario líder comunista.

Estamos en un momento decisivo para el futuro de todos los ciudadanos españoles en donde, el Presidente del Gobierno, sus familiares directos, sus ex ministros y ministros están, unos bajo sospecha y otros imputados, y las Instituciones Judiciales, los responsables de Correos, Telefónica, Indra, TVE, Renfe/Adif están fiscalizadas y dirigidas por “gestores” nombrados a dedo y con sueldos desorbitados, sin importar sus méritos o su preparación, pero siendo condición ‘sine qua non’ el pertenecer al partido del Gobierno (PSOE) o afines.

Habría que preguntar uno por uno, con independencia del partido en el que milite y en el Gobierno en el que haya ostentado un cargo público si estaría dispuesto ‘a tirar la primera piedra’…

Hay que recordar, para los desmemoriados, que el Gobierno actual y su Presidente Pedro Sánchez es producto de una ‘Moción de Censura’ promovida por ellos mismos, al acusar al Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, de estar inmerso en una corrupción incompatible con continuar dirigiendo el País.

Recordarán también el que llevó al estrado del Parlamento el discurso reprobatorio…Sí señores, D. José Luis Ábalos, que fue nombrado Ministro de Fomento y mano derecha del Sr. Sánchez, actualmente en la cárcel y pendiente de una condena superior a 20 años de prisión. El mismo y algunos más que mientras a los españolitos de a pie nos tenían encerrados por la Pandemia -paralizando el Pais durante 3 meses- haciendo uso de un mal llamado ‘Estado de Alarma’ que posteriormente fue declarado anticonstitucional por haberse manejado más como un ‘Estado de Excepción’.

Ese mismo -Ábalos- que junto con otros imputados o aún bajo sospecha, hicieron un lucrativo negocio y su ‘confinamiento’ fue en hoteles de lujo con ‘señoritas’ de compañía, bacanales, comilonas bien regadas y estimulados con ‘sustancias’ prohibidas… ¡Al más puro estilo mafioso mas propio de una República Bananera!

Que pensaría Jesús de este grupo de políticos de la actual “Democracia” que, al más puro estilo de los fariseos, tendrían que agachar la cabeza y salir del templo -Parlamento- sin atreverse a ‘tirar la primera piedra’… por haber criticado a otros y cometer después los mismos delitos.

¡Decepcionante! ¿No?