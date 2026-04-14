Dios

La perfecta imperfección

Al fin y al cabo, ni somos ángeles, ni moradas berenjenas.

Joaquín Phoenix
Joaquín Phoenix. PD
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Lo que hace perfecto al ser humano son sus imperfecciones, fallos y errores, fruto de su libertad.

Dios no creó al hombre perfecto o imperfecto; Dios lo creó libre, dueño y responsable de sus actos.

Todos nos equivocamos alguna vez, y esos errores sumados a nuestros aciertos es lo que nos hace humanos perfectos y nos diferencia unos de otros.

Pero sobre todo nos desiguala con las zanahorias, alcachofas, y demás hortalizas resilientes, con perspectiva de género, en el caso de las berenjenas.

Así que no nos mortifiquemos tanto, porque va en nuestra propia naturaleza.

Al fin y al cabo, ni somos ángeles, ni moradas berenjenas.

Aprendamos de nuestros errores, mejoremos y sigamos adelante, no perdiendo más tiempo del necesario en fustigarnos por algo que forma parte de nuestra propia naturaleza.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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