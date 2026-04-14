La perfecta imperfección

Lo que hace perfecto al ser humano son sus imperfecciones, fallos y errores, fruto de su libertad.

Dios no creó al hombre perfecto o imperfecto; Dios lo creó libre, dueño y responsable de sus actos.

Todos nos equivocamos alguna vez, y esos errores sumados a nuestros aciertos es lo que nos hace humanos perfectos y nos diferencia unos de otros.

Pero sobre todo nos desiguala con las zanahorias, alcachofas, y demás hortalizas resilientes, con perspectiva de género, en el caso de las berenjenas.

Así que no nos mortifiquemos tanto, porque va en nuestra propia naturaleza.

Al fin y al cabo, ni somos ángeles, ni moradas berenjenas.

Aprendamos de nuestros errores, mejoremos y sigamos adelante, no perdiendo más tiempo del necesario en fustigarnos por algo que forma parte de nuestra propia naturaleza.