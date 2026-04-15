Victor Entrialgo: «Esto es lo que hay»

Un Ministro de Justicia que advierte al Tribunal Superior para que se disponga, si quiere hacer carrera, a revocar el veredicto del jurado popular que puede juzgar a la mujer del Presidente, Begoña Gómez, que, aparte de una conducta ética absolutamente perversa e intolerable, está imputada por cuatro delitos, entre ellos la malversación de dinero público.

Un Ministro de Justicia bajito y bizarroso que, con maldad de víbora bíblica ataca al juez Peinado como esbirro de su señor y a sabiendas de su iniquidad y, como venganza por haber sido citado por él a declarar, vulnerando gravísimamente la independencia judicial y el principio de igualdad constitucional ante la ley, pilares del Estado de derecho, coloca al heroico juez en la diana hasta el punto de no poder salir a la calle. Como si la mujer del César, aparte de parecer honesta, no estuviese sujeta al mismo ordenamiento jurídico que el resto de los españoles.

Un país donde los ciudadanos, tratados como súbditos, pueden morir aplastados por el BOE entre montañas de basura legislativa que esconden las iniquidades del Gobierno y la corrupción institucional; donde hay que ir al fútbol con 12 tomos de jurisprudencia para entender el Var y se necesitan quince para entender el IVA y el IRPF; donde es preciso contar con un abogado de guardia para entender los telediarios y 200 juristas en la tele pa entender el juicio de Koldo y Ábalos. Un país donde los legisladores y el gobierno con sus impuestos e incluso el fútbol son incapaces de generar reglas claras que conozcan los espectadores y los ciudadanos, y por tanto constituyen una fuente permanente de inseguridad jurídica.

Un Ministro de Justicia que advierte a los magistrados del Tribunal Superior para que calienten en la banda si quieren hacer carrera para revocar el veredicto del jurado popular que puede juzgar a la mujer del Presidente, Begoña Gómez, imputada por cuatro delitos. A ésto le llaman algunos en este país Estado de derecho. Y se quedan tan anchos. Esto es lo que hay.