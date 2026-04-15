Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante y atrás, un, dos tres. Así rezaba la letra de una canción que se hizo famosa, allá por los años sesenta, cuyo título era » La Yenka». La interpretaban dos personajes altos y desgarbados, con la ayuda de un artilugio con genes de flauta y padre desconocido, que hizo el furor de los ´ye-ye´ de aquel entonces. ¡Qué tiempos!

La letra de la canción fue todo un desafío a la censura franquista. La empalagosa y plasta melodía, no era ni más ni menos que un anticipo del sistema político que vendría a partir de 1975, con la llegada de eso que ilusamente llamamos democracia. Y es que, en España, no vale igual el voto de un ciudadano de Barcelona, que el de uno que viva en Cuenca. Pero se le llama democracia. ¡Así, con un par! En fin, volvamos con la música.

Fíjense bien: Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, atrás, un, dos, tres. Y vuelta a empezar. Yo lo hago, y repito. Vienes tú y te cargas lo que yo he hecho. Repites. Nos llevas hacia adelante. Vengo yo y me cargo todo lo que tú has hecho, y nos vamos hacia atrás.

Repito. Vienes tú y te cargas lo que yo he hecho. Repites y haces lo que te viene en gana, hasta que vengo yo y me lo vuelvo a cargar. Un, dos, tres. Total, que nunca nos movemos del sitio, ni miramos bajo de las alfombras; porque los bomberos, entre sí, no se pisan la manguera.

La Yenka, se acompañaba con un baile que consistía en mover primero la patita diestra, dos veces; a continuación, la siniestra, dos veces, dar un ridículo saltito hacia adelante, y otro hacia atrás, poniendo el culito en pompa oferente, al puro estilo Iceta.

No les voy a hacer la lectura política de los movimientos, aunque tenerla, la tiene. Y así seguimos, desde 1881, bailando «La Yenka».