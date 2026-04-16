Eva Higueras: «El olvido político»

El funcionamiento del cerebro y de la memoria siempre ha sido un tema que nos ha presentado muchos interrogantes. Quedan muchas preguntas sin respuestas y aunque la neurociencia ha avanzado mucho en estos últimos años, seguimos preguntándonos por qué recordamos ciertas cosas y sin embargo somos incapaces de recordar otras.

Según estudios realizados por expertos, el cerebro humano posee 86.000 millones de neuronas y las conexiones entre ellas son de las que dependen nuestros recuerdos.

Son estos circuitos cerebrales los que organizan nuestros recuerdos y, desgraciadamente, la base de los olvidos provienen de la muerte de algunas de las mencionas neuronas, su modificación o su debilitación.

Vivimos en una sociedad plagada de estímulos y ante ello es necesario encontrar momentos para el descanso físico, pero sobretodo, de descanso mental. En un mundo en constante cambio, la incertidumbre política puede tener profundos efectos en la salud mental de todos aquellos a los que de mayor o menor manera nos encontramos envueltos en este “bucle”.

Al llegar los días festivos correspondientes a la Semana Santa, me comprometí conmigo misma a no pensar en la actualidad política y a olvidar escenas vividas recientemente en el Congreso de los Diputados, en concreto, la sesión celebrada el 26 de marzo.

En una situación en la que los conflictos internacionales escalan afectando gravemente a nuestro país, el Presidente del Gobierno debería de haber iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios y debatir las medidas económicas que se debían de implementar en España. Pero el Ejecutivo tiene por costumbre actuar en base a “decretazos” y así llevó al Congreso el Real Decreto-ley 7/2026, que incluía medidas económicas y sociales en ámbitos clave como el consumo, el empleo o el transporte. Pero Sánchez no podía olvidarse de contentar a Junts y por eso también aprobó como medida urgente el Real Decreto-Ley 8/2026 centrado en el alquiler de la vivienda.

La sesión del 26 de marzo fue una sesión marcada por la tensión en la que poco se habló de las medidas enmarcadas en los mencionados Decretos, con un presidente del Gobierno azuzando a los líderes de la oposición y con eternos cruces de acusaciones que nada tenían que ver con el abismo económico hacia el que deriva nuestro país.

Pedro Sánchez se agarró a su “NO a la Guerra”, sacó a relucir la guerra de Irak en 2003 y reprochó al expresidente José María Aznar no haber pedido perdón por su apoyo al conflicto. Feijoó volvió a exigir la convocatoria de elecciones anticipadas y Abascal sacó a relucir las corruptelas que intenta ocultar Sánchez.

Fue un “pseudodebate” en el que las medidas para frenar una crisis económica en nuestro país parecían estar en un segundo plano y en el que se dejó ver la poca “calidad” moral y ético/educativa de algunos que se hacen llamar políticos y nos representan en las Cortes.

Me prometí que mis circuitos cerebrales iban a “desconectarse” del despropósito vivido en el mencionado Pleno y de todos los temas vinculados a la política. De hecho, la mente es capaz de desconectar de la realidad que vivimos en el presente, es lo que se denomina disociación.

He de decir que lo conseguí, pero volver a la rutina ha conseguido una vez más disparar mis circuitos cerebrales.

La ausencia en el Pleno de Control del Congreso de este pasado miércoles día 15 abril por parte del presidente del Gobierno ( de vuelta de su viaje a China), de su recién nombrado vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa) y Pablo Bustinduy ( Derechos sociales) ha hecho que la oposición centrara sus preguntas en Félix Bolaños ( ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes). La pregunta es, ¿para que ha servido este Pleno?. Un Pleno en el que no se ha debatido sobre el procedimiento de la regularización de inmigrantes. Un Pleno en el que se ha banalizado con las mujeres víctimas de la violencia de género y en el que un ministro, Óscar Puente, no admite responsabilidades mientras en la puerta del Congreso de los Diputados los familiares de las víctimas de Adamuz siguen recordando la tragedia que acabó con 46 muertos, por no decir nada de la imputación de la esposa del Presidente.

Tendré que seguir el pensamiento de Aristóteles, el cual consideraba que el corazón era el órgano de la sensibilidad y el pensamiento, mientras que el cerebro funcionaba como un “refrigerador” para enfriar la sangre.

Eso espero de mi cerebro. Que me enfríe en mis momentos de enfado e indignación y que en otros momentos siga teniendo la capacidad de abstraerme y de hacerme olvidar toda la locura y la bajeza moral y política de aquellos que dicen dirigir nuestro país.