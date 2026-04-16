Sebastián Urbina: «Vox es antisistema»

‘Y es que, al igual que no se puede ser adolescente toda la vida, tampoco se puede ejercer de airado antisistema por tiempo indefinido. Castilla y León supuso el primer baño de realidad para un Vox demasiado rendido a delirios sucesorios de grandeza. Y en Andalucía les espera el resopón. (‘Vox se desinfla’/José Garcia Dominguez/LD/10/4/2026.)

Empecemos por la acusación de ‘antisistema’. ¿Qué significa ser ‘antisistema’? ‘Antisistema (o movimiento antisistema, o grupo antisistema, o contrapoder) se refiere a aquella persona o grupo de personas con una ideología disconforme con el orden político o social establecido, que mediante reivindicaciones o acciones tratan de cambiar el statu quo’.

¿Qué es el statu quo’?: ‘El statu quo (forma correcta en español) significa «estado de las cosas» o «estado actual» de un asunto en un momento determinado. Es una locución latina usada frecuentemente en política y sociología para referirse al orden establecido o la situación actual que se resiste a cambiar’.

Estatutos del partido político, Vox.

Artículo 3.- Fines

VOX tendrá los fines siguientes:

1. La defensa de la indisoluble unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de los españoles, y el reconocimiento de que la soberanía nacional es indivisible y reside en el conjunto del pueblo español. La promoción del patriotismo en la sociedad civil.

2. La defensa de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático.

Me gustaría saber dónde coloca el citado articulista, el ‘airado antisistema’ de Vox. En ningún sitio. Si Vox quiere hacer modificaciones al orden establecido, las quiere hacer siguiendo los cauces constitucionales establecidos por la propia Constitución española. Además, Vox defiende el sistema democrático, como es de ver en el citado artículo 3.2.

No veo justificación alguna para llamar a Vox ‘antisistema’. Otra cosa sería llamarle anti bipartidismo ‘PP/PSOE’. Pero este bipartidismo no es ‘la democracia’, es solamente una forma de implementar la democracia. Corrupta, por cierto.

Ahora veamos cómo se ha desinflado Vox en las elecciones de Castilla y León, según el citado articulista. Si tiene razón, sería una muestra de que el infantilismo antisistema de Vox, se desinfla.

‘El PP pierde más de nueve puntos. VOX logra en Castilla y León su mejor resultado histórico y 233.000 votos: más del doble de los conseguidos en las últimas elecciones celebradas en la región’. (Agustin Benito/La Gaceta/marzo/16/2026.)

Alguien se equivoca, o miente. Vox no se desinfló en las elecciones de Castilla y León. Todo lo contrario. Tuvo su mejor resultado histórico en Castilla y León. ¿Entonces?

Giorgia Meloni, actualmente primera ministra de Italia, fue líder de Hermanos de Italia, partido que ella fundó. Se describe a sí misma como cristiana y conservadora, y asegura defender a «Dios, la patria y la familia». Se opone al aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y a la familia homoparental, diciendo que las familias nucleares están encabezadas exclusivamente por parejas de hombres y mujeres.

Esta política, primera ministra de Italia (desde octubre de 2022), es amiga personal y política de Santiago Abascal. Giorgia Meloni no se ha desinflado, a pesar de que defiende objetivos muy similares a los que defiende Santiago Abascal. ¿Son los italianos antisistema?

¿Tan estupendo es el corrupto bipartidismo español PP/PSOE que se criminaliza a un partido constitucional, como Vox, que pretende sustituirlo democráticamente?

Recuerdo que, entre los socios del presidente socialista Pedro Sánchez, están los golpistas catalanistas amnistiados- que anuncian otro golpe de Estado- comunistas podemitas y el brazo político de la banda terrorista ETA. O sea, Bildu, con el que nunca pactaría. Eso dijo Pedro Sánchez, por televisión. Mintió.

Por no hablar de la antidemocrática colonización de las instituciones y la sistemática corrupción de este gobierno. Incluye su imputada esposa, su hermano, el número dos del PSOE, Fiscal General, y largo etcétera de corruptos socialistas. Sánchez ha sido felicitado públicamente por la banda terrorista Hamás y por el régimen criminal de los ayatolás. ¡Y el antisistema es Abascal!

O sea, el antisistema no es Sánchez, es Abascal. Hay que ser tonto, o socialista, para tragar esa basura políticamente correcta.