Poder

Con las manos metidas en el gabán, para que no se sepa en qué mano lleva el puñal 

Sanchismo

Pedro Navaja
Pedro Navaja. PD
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Hay dos sistemas infalibles para, estando en el poder, pasar desapercibido.

El primero consiste en ser honesto, tener palabra, y hacer bueno el dicho de ´vale quien sirve´.

El segundo, si presuntamente se trata de un pájaro de cuidado, consiste en tener trabajando, a destajo, una máquina de guano, que sea capaz de tapar un excremento, con otro mayor, sin dar respiro a la boquiabierta ciudadanía.

Pero se ve que, hasta ese perverso sistema, amén de oler, tiene su límite; al igual que lo tiene la paciencia ciudadana.

Y ello comienza a ser evidente cuando llega un punto, de no retorno, en que al ´pájaro´ ya no le compra el discurso, ni los ´avechuchos´ de su propia especie.

Esta teoría se confirma, y cobra credibilidad, cuando, el Gran Hermano intenta, desesperadamente, cubrir las vacantes producidas por los ´desencantados´ del ´sanchismo´, con la importación masiva de nuevos ´fans´.

Estómagos agradecidos al orate, por no pedirles nada, y regalárselo todo, a costa de nuestro esquilmado bolsillo. Y todo ello, con el ´garante´, puesto de perfil.

De verdad, quién lo diría, estoy deseando que se haga un referéndum ´monarquía/república´.

Luego, arrieros somos, y en el camino nos encontraremos; como hemos hecho siempre.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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