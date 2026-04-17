Con las manos metidas en el gabán, para que no se sepa en qué mano lleva el puñal 

Hay dos sistemas infalibles para, estando en el poder, pasar desapercibido.

El primero consiste en ser honesto, tener palabra, y hacer bueno el dicho de ´vale quien sirve´.

El segundo, si presuntamente se trata de un pájaro de cuidado, consiste en tener trabajando, a destajo, una máquina de guano, que sea capaz de tapar un excremento, con otro mayor, sin dar respiro a la boquiabierta ciudadanía.

Pero se ve que, hasta ese perverso sistema, amén de oler, tiene su límite; al igual que lo tiene la paciencia ciudadana.

Y ello comienza a ser evidente cuando llega un punto, de no retorno, en que al ´pájaro´ ya no le compra el discurso, ni los ´avechuchos´ de su propia especie.

Esta teoría se confirma, y cobra credibilidad, cuando, el Gran Hermano intenta, desesperadamente, cubrir las vacantes producidas por los ´desencantados´ del ´sanchismo´, con la importación masiva de nuevos ´fans´.

Estómagos agradecidos al orate, por no pedirles nada, y regalárselo todo, a costa de nuestro esquilmado bolsillo. Y todo ello, con el ´garante´, puesto de perfil.

De verdad, quién lo diría, estoy deseando que se haga un referéndum ´monarquía/república´.

Luego, arrieros somos, y en el camino nos encontraremos; como hemos hecho siempre.