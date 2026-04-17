Ramiro Grau Morancho: «La podemita María Guardiola»

De Podemos (más bien Pudimos), podríamos decir como del Cid Campeador, que gana batallas después de muerto.

Después de no conseguir representación alguna en once autonomías, por ahora, Podemos gobernará Extremadura por medio de María Guardiola, una podemita extraviada, que se ha equivocado de sitio, y anida en el PP, ¡hasta que la acaben expulsando!

Pero no caerá esa breva, porque los peperos feijolitos y rajoyanos, son tontos perdidos, y en el pecado llevan la penitencia.

En 2023, María Guardiola interrumpió en pleno debate nacional de las elecciones generales, como un elefante en una cacharrería, soltando toda la bilis izquierdista que lleva dentro, y profiriendo graves insultos e injurias contra VOX.

El PP tuvo una ocasión excelente para prescindir de ella, y dada su condición de funcionaria, nombrarla Jefa del Servicio de Asuntos Sin Importancia de la Junta de Extremadura, por ejemplo, pero optó por mantenerla y no enmendalla…

Y de esos polvos vienen estos lodos.

Que tuvo una importancia, yo diría que decisiva, en que el PP no ganará las elecciones generales, creo está fuera de toda duda razonable, pero a Feijóo, una vez más, su carácter gallego dubitativo, indeciso, etc., le jugaron una mala pasada.

A él, y, sobre todo, a España, que no pudo librarse del régimen totalitario sanchista que ha convertido nuestra Patria en su cortijo particular, donde viven y roban a todo tren.

Ahora su partido le ha obligado a recular, y tragándose su orgullo, y aires de grandeza, ha tenido que decir digo, donde antes dijo Diego.

Y las ansías de poder todo lo permiten, hasta la propia incoherencia personal.

¡Qué poca diferencia hay entre la prostitución sexual y la prostitución política!

Creo que ahora, el error lo ha cometido VOX, al no vetarla, y decir que con ella no iban ni a tomar café…

Esa mujer ha firmado el pacto a regañadientes, obligada por la cúpula nacional del PP, y a las primeras de cambio, dará la espantada, y cesará al vicepresidente-consejero y al otro consejero.

Va en su “naturaleza” podemita.

La cabra siempre tira al monte.