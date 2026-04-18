Bajo una misma bandera

Bajo la bandera de los valores y principios no cabe hablar de soledad, sino de fuerza, honor, valor y hermandad, por ser este un camino donde ya no importa de dónde venimos, sino hasta dónde queremos llegar; marchando juntos, sin que nada ni nadie, nos pueda parar.

No une lo qué somos, o de dónde venimos. No une el color de la piel, ni la lengua que hablamos.

Une aquello en qué creemos, honrando la palabra hermano más allá de lo que el simple parentesco de la sangre pudo jamás lograr; tan solo hay que decidir bajo qué bandera queremos marchar.