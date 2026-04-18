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Bajo una misma bandera

No une el color de la piel, ni la lengua que hablamos

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Bajo la bandera de los valores y principios no cabe hablar de soledad, sino de fuerza, honor, valor y hermandad, por ser este un camino donde ya no importa de dónde venimos, sino hasta dónde queremos llegar; marchando juntos, sin que nada ni nadie, nos pueda parar.

No une lo qué somos, o de dónde venimos. No une el color de la piel, ni la lengua que hablamos.

Une aquello en qué creemos, honrando la palabra hermano más allá de lo que el simple parentesco de la sangre pudo jamás lograr; tan solo hay que decidir bajo qué bandera queremos marchar.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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