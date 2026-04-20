El bambi de Hitler y la ética woke

Podríamos llegar a la conclusión de que, en el Mundo, haría menos violencia y muertes, si todos los seres humanos fuésemos vegetarianos o veganos. Veamos qué hay de cierto.

Se parte del error de aceptar como cierto y objetivo, los estándares sociales sobre qué es bueno y qué es malo, y todo ello basado en una artificial ´conciencia social´.

Ahora bien, cuando la ´conciencia individual´ discrepa de lo que establece la ´mutable conciencia colectiva´, a la sazón, no cabe más que la rebelión del sujeto frente a la injusticia de la masa. Es entonces cuando el código de conducta moral de un individuo, basado en su instinto y el derecho natural, pasa de ser ´subjetivo´ a convertirse en ´objetivo´, como reacción natural frente unos códigos que el individuo considera como amorales.

Es el caso de aquellos alemanes que, en la época nazi, entendieron el antisemitismo como algo perverso, y el Holocausto como una aberración, por mucho que lo políticamente correcto, y bueno, en la mayoritaria sociedad nacionalsocialista de aquel tiempo, fuera todo lo contrario.

La sociedad actual acepta, amoralmente, el sufrimiento y explotación de seres vivos irracionales, como algo normal y natural, y no ya por razones de supervivencia de la raza humana, sino también por puro divertimento, glotonería, y hedonismo. En este último sentido, la lista es demasiado extensa como para enumerarla.

Personalmente pienso que, sin caer en el radicalismo de algunos, el veganismo – en principio – es ético y moralmente plausible; lo que ocurre es que, posteriormente, se nos caen los palos del sombrajo, cuando nos encontramos con ´HDLGP´ como Peter Albert David Singer, uno de los iconos del veganismo y autor del libro ´Liberación animal´, que por un lado defiende la no explotación animal, pero que por otro -farisaicamente- aprueba el infanticidio ´justificado´. Vamos, más o menos, como aquel macarra que decía que solo le pegaba a su mujer, cuando ésta se lo merecía.

En este orden de cosas, Singer, en unas declaraciones realizadas en el año 2004 al periódico “The Independent”, afirmaba:

«El infanticidio debe ser excepcional y controlado de forma legal, pero no se debería excluir, como no se excluye el aborto” … “No creo que siempre sea malo matar a un ser humano inocente” … “simplemente, matar a un niño no es equivalente a matar a una persona” … ¡¡Qué HDLGP!!

Singer sostiene que el derecho a la vida está graduado y definido por ser persona, lo que significa ser racional y autoconsciente. Concretamente, Singer propone un período de 28 días tras el nacimiento, durante el cual se podría matar a los recién nacidos, si éstos no fueran perfectos. Sobre este punto, aclarar que, dicen que, Kamala Harris, no dijo lo que otros dicen que dijo… ¿O era al revés? ¡Estos zurdos!

La verdad es que, si Hitler hubiese oído el discurso de Singer, posiblemente hubiese tenido una erección. Lo curioso del caso es que, paradójicamente, Peter Singer es judío. Aclarar que, Peter Singer es un HDLGP, porque lo es; y no por ser judío.

Pero la afinidad entre Hitler y Peter Singer, no acaba ahí, ya que ambos eran -además- vegetarianos, al igual que lo es el hipopótamo; el animal que más seres humanos mata al año en África, tan solo superado por las milicias del Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP), y sus afines de Boko Haram. Aunque claro, estos últimos solo matan cristianos, a diferencia con el hipopótamo que es menos selectivo.

Margot Wölk pasó dos años y medio de su vida catando la comida que Hitler y sus lugartenientes se llevaban a la boca. Ella y otras 14 mujeres eran las encargadas de velar por la seguridad gastronómica del Führer, de manera que si alguno de los platos que se servían a la cúpula nazi, estaba envenenado, serían ellas las primeras en morir. La propia Margot Wölk contaría años después: – “Nunca hubo carne ni pescado porque Hitler era vegetariano”.