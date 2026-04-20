Celebración del final del Ramadán

Este año, siguiendo una consigna, los musulmanes que viven en España han celebrado en público el final del Ramadán en plazas de pueblos, ciudades y capitales.

Ha sido una fiesta multitudinaria, alegre y pacífica para conmemorar la revelación del Corán al profeta Mahoma y cerrar los 29 o 30 días en el que los musulmanes adultos y sanos ayunan estrictamente desde el amanecer hasta el atardecer, absteniéndose de comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales para cultivar la disciplina, la gratitud y la compasión.

Ha coincidido este año con el inicio de la Semana Santa, celebración cristiana anual de la pasión de Cristo, que comienza con su entrada triunfal en Jerusalén el Domingo de Ramos, marca la traición de Judas el Miércoles Santo y culmina con la conmemoración de la última Cena el Jueves Santo y la Pasión de Jesús el Viernes Santo. La Semana concluye con la muerte de Cristo, su descenso a los infiernos el Sábado Santo y su Resurrección el Domingo de Resurrección.

En España la Semana Santa se celebra con la salida a las calles de las procesiones organizadas por hermandades y cofradías. Las manifestaciones de fe están influidas por la tradición, que a su vez está vinculada con las costumbres de cada lugar. Excepto en Ciudad del Vaticano, Florencia y Cerdeña (Italia) y Corfú (Grecia), en el resto de Europa la Semana Santa la conmemoran los católicos practicantes en los oficios religiosos que se celebran en las iglesias, sin ningún signo público en calles y ciudades.

La base cultural de Europa, fundamentada en la hibridación de la filosofía griega, el derecho romano y la tradición judeocristiana, origen también de la democracia liberal, se tambalea con la progresiva secularización del Continente, y quizás se imponga, como ya ocurre en algunos países, la celebración pública del fin del Ramadán, dando un paso más en lo que pronosticó en 1974 el presidente de Argelia Huari Bumedián, ante la Asamblea General de Naciones Unidas: “Un día, millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria”. Una frase amenazante que quedaría enmarcada para la posteridad.

Se estima que actualmente hay en Europa 40 millones de musulmanes, representando en torno al 6,2% de la población. Las regiones con mayor porcentaje de musulmanes se sitúan en los Balcanes, gracias al legado del imperio otomano. Los países europeos de mayoría musulmana son Albania, Kosovo y Bosnia Herzegovina. Se estima que en Macedonia y Bulgaria el 20% de la población es de religión musulmana, y está en rápido crecimiento en Francia (en torno a siete millones), Bélgica, Holanda, Suecia, Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Chipre, Grecia y España. Las proyecciones indican que la población musulmana seguirá aumentando hasta representar el 14% en 2050, impulsada por la inmigración, las ayudas sociales (en España la mayoría está subvencionada con diversos conceptos, hasta alcanzar los 1.200 euros) y las mayores tasas de natalidad (2,6 hijos por mujer, frente al 1,6 en la Europa no musulmana).

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL