César Valdeolmillos Alonso: «Sin presupuesto no hay derechos»

“Las finanzas públicas son, en última instancia, el esqueleto del Estado.” Joseph Schumpeter

Ampliar derechos es una decisión política legítima. Sostenerlos en el tiempo es una obligación material. Entre ambas cosas media algo que no se puede sustituir con discurso: recursos, planificación y capacidad real del sistema.

El alcance real de la medida

El Gobierno ha abierto un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. La medida amplía derechos sobre el papel. La cuestión es si el sistema puede sostenerlos en la práctica.

Un proceso que reconoce el acceso a la asistencia sanitaria, la educación y las prestaciones sociales, entre otros derechos, y que puede tramitarse de forma conjunta para los miembros de una misma unidad de convivencia.

Según la información oficial difundida por el Gobierno a través de La Moncloa, la estimación inicial apunta a unos 500.000 potenciales beneficiarios y a una capacidad de tramitación de hasta 752.250 expedientes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un matiz esencial: el debate político no se mueve únicamente en torno a esa cifra oficial. En distintos ámbitos parlamentarios se manejan proyecciones sensiblemente más elevadas —del orden de 1,3 millones e incluso 2 millones— al incorporar el previsible efecto de la reagrupación familiar.

Estas cifras no forman parte de la estimación oficial del Gobierno, sino que responden a cálculos utilizados en el debate público para anticipar el alcance real de la medida y la presión potencial sobre los servicios. Según lo expuesto en el seno del Congreso de los Diputados, deben entenderse como escenarios de evolución, no como datos cerrados.

Un sistema ya tensionado

Pero este proceso no es gratuito y, en consecuencia, la pregunta es obligada: ¿puede absorberse esta incorporación masiva de usuarios en sanidad, educación y servicios sociales sin un deterioro del sistema?

Más aún si se tiene en cuenta que el Gobierno opera con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, sin una planificación plenamente actualizada y, por tanto, con una capacidad de respuesta más limitada ante nuevas exigencias. La respuesta no admite eslóganes.

En sanidad, el gasto público se sitúa en 2.079 euros por persona, asumido en su mayor parte por las comunidades autónomas, responsables de la gestión. Pero más allá de las cifras, los propios profesionales vienen señalando déficits estructurales: falta de personal, sobrecarga asistencial, dificultades para cubrir plazas —especialmente en atención primaria— y carencias organizativas y materiales.

Estas tensiones tienen un origen compartido: dependen de la gestión autonómica, pero también de decisiones estatales que condicionan la disponibilidad de profesionales, como la planificación de plazas formativas o los criterios de acceso al sistema.

A ello se suma una presión ya existente: a 31 de diciembre de 2025, 846.583 pacientes estaban en lista de espera quirúrgica y 84,42 por cada 1.000 aguardaban una primera consulta especializada. No se parte de un sistema holgado, sino de uno que ya trabaja bajo tensión.

En educación, según datos del Ministerio de Educación, el gasto público alcanzó en 2024 los 71.348,8 millones de euros. El sistema no universitario escolarizaba a 8.319.029 alumnos y contaba con 793.215 docentes.

A ello se añade un elemento relevante: el alumnado extranjero ya representa 1.125.860 estudiantes, el 12,9 % del total. El sistema no parte de capacidad ociosa, sino de una estructura exigida y con una diversidad creciente que incrementa su complejidad.

En servicios sociales, el Índice DEC 2024 —elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales— sitúa el gasto medio en 548,1 euros por habitante. Aunque el gasto por persona ha aumentado, su peso sobre el PIB ha retrocedido.

Traducido: se gasta algo más, pero el sistema no gana capacidad al ritmo de la demanda.

La aritmética del impacto

Con estos datos, el cálculo es directo: en un escenario de presión alta de hasta 2 millones de personas, el coste en sanidad y servicios sociales —sin incluir educación— rondaría los 5.254 millones de euros anuales.

En educación es donde el impacto se dispara. Incluso con un cálculo extremadamente conservador —probablemente por debajo de la presión real—, el sistema podría absorber entre 800.000 y 1.000.000 de alumnos adicionales, con un coste estimado entre 4.800 y 8.500 millones de euros anuales.

En conjunto, el esfuerzo total se situaría entre 10.000 y casi 14.000 millones de euros anuales. Y eso sin incluir la presión adicional sobre vivienda, seguridad o infraestructuras —que exigiría ampliaciones con el consiguiente coste o provocaría un deterioro en su prestación— ni el eventual acceso de parte de estas familias a prestaciones como el ingreso mínimo vital.

No es una cuestión ideológica, sino aritmética pura: ese nivel de presión no se absorbe sin consecuencias.

Conclusión: entre el papel y la realidad

Aquí está la cuestión de fondo. La política real no consiste en proclamar derechos en abstracto, sino en hacerlos sostenibles sin quebrar lo que ya funciona. Porque un derecho que se expande sobre el papel mientras se degrada en la práctica deja de ser un avance y se convierte en una ficción administrativa.

Y hay algo más grave: cuando esos derechos no llegan a hacerse efectivos, no solo fracasan, sino que generan frustración, agravio y nuevos conflictos sociales allí donde antes no existían.

Ahí se ve la diferencia entre lo que se dice y lo que supone gobernar: gobernar no es preservar la pureza del discurso, sino aceptar que la realidad impone los límites. Y la España actual no vive en un relato complaciente: vive con listas de espera, con aulas tensionadas y con servicios que crecen por detrás de la demanda.

De modo que la cuestión no es si la medida es defendible en abstracto, sino si es viable en la práctica. Porque incorporar en bloque a una población de ese volumen no es un gesto simbólico: es una operación de gran calado que exige recursos, planificación y tiempo.

Y cuando esos factores no crecen al mismo ritmo que la decisión política —más aún con unos presupuestos prorrogados desde 2023 que no contemplaban este escenario—, el resultado no es neutro: o se incrementa el gasto de forma sostenida o se deterioran los servicios existentes.

Y cuando los servicios se deterioran mientras las expectativas crecen, la consecuencia aparece en forma de presión social, competencia por recursos y un aumento de las reivindicaciones. No es una consigna, es la reacción habitual de cualquier sociedad cuando la capacidad del sistema no acompaña a las decisiones que se toman sobre él.