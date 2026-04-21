Agustinos ‘recoletas’

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética financió en Occidente, el llamado «MOVIMIENTO POR LA PAZ», como herramienta estratégica para debilitar el poder militar occidental; especialmente, el de Estados Unidos y la OTAN.

Esta financiación y apoyo, se canalizó principalmente a través de los siguientes ´chiringuitos´: El Consejo Mundial de la Paz (CMP): Una organización auspiciada directamente por la URSS, que servía para coordinar a intelectuales de la ´gauche divine´, con sotanas de la siniestra Teología de la Liberación, (amén de grupos ´zurdos´ varios), en ´manifas´ que promovían el desarme nuclear… El de Occidente, claro.

El objetivo soviético era fomentar un sentimiento ´verde´ y antibelicista, en las democracias occidentales, para dificultar su fortalecimiento militar, mientras, paradójicamente, en el bloque comunista, cualquier disidencia o movimiento pacifista, terminaba su aventura en un ´gulag´ siberiano.

En la foto que acompaña este escrito, podemos ver a un grupo de religiosos agustinos, (igual les suena la cara de alguno de ellos), manifestándose contra la instalación en Sicilia, de una batería de misiles de la OTAN.

Si a alguno le sorprende las veleidades zurdas del papa León XIV, baste recordar que, de los 133 cardenales electores, que participaron en el cónclave de mayo de 2025, 108 cardenales, entre ellos el propio Prevost, habían sido elegidos cuidadosamente, y nombrados, por el papa-woke Francisco. Estamos hablando del 81% del Colegio Cardenalicio. ¡Qué podría salir mal! ¡Pues eso! ¡Hijo de gato minino!

Esta clave es la que nos hará entender el reciente ´rifirrafe´ habido, entre Trump y Su Sanchidad. Perdón, quise decir Su Santidad; aunque con el ´saunas´, también.

No creo que llegue a publicar, sobre León XIV, ni la décima parte de artículos que le dediqué al ´bocachancla´ de su mentor. Y no porque Prevost no lo vaya a merecer, que el chico promete, sino porque es bastante más listo que su antecesor.

Por último, recordar que, el actual papa, procede de la orden de los agustinos; pero no recoletos… ¿Será agustino ´recoletas´?

De momento parece que por ahí van los tiros.